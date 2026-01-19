YPG anlaşmadan yine caydı: Silah bırakmayı kabul etmeyip ‘direniş’ ilan ettiler

Terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart’ta imzalanan mutabakata uymamış; kendilerine sunulan ‘masa’ seçeneğine yanaşmamıştı. Gelişme üzerine Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısındaki örgüt işgalinde yer alan toprakları ‘askeri alan’ ilan etmiş ve operasyon düzenlemişti. Birkaç gün içinde Suriye ordusu, örgüt işgalindeki toprakları geri almış; operasyon karşısında eli kolu bağlı kalan örgüt yeniden masaya oturmuştu.

YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde yaşanan halk hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Doğu bölgelerindeki Arap aşiretlerimize sükunet çağrısında bulunuyor, SDG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanmasına imkan tanımalarını istiyoruz. Nihai hedefimiz ülkede tam istikrardır." ifadelerini kullanmıştı.

Şara, Suriyeli Kürtlere anayasal güvence sağlayan 8 maddelik bir bildiriyi de imzalamıştı.

Şam’da yeni görüşme olumsuz

Gelişmeler üzerine örgütün elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bugün Şam’da Şara yönetimi ile bir araya gelmişti.

Rudaw’da yer alan habere göre; ‘ateşkes’ ve ‘entegrasyon’ görüşmesi olumsuz sonuçlandı.

Örgüt üyesi Foza Yusuf, Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, “Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiçbir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor” dedi.

Şara’dan YPG’ye: Her şeyi bugün teslim edeceksiniz

Şam’ın müzakerelerde tavrının değiştiğini vurgulayan Yusuf, şunları dile getirdi:

“Bazı şeylerin süreç içerisinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak onlar (Şara yönetimi) her şeyi bugün teslim edeceksiniz. Tüm taleplerimizi kabul edeceksiniz. Tüm kurumlarınızı feshedeceksiniz. Petrol kuyularının tamamını teslim edeceksiniz. Okullarınızda eğitimi durdurup kendi sisteminizi lağvedeceksiniz. Bunların hepsini de hemen istiyorlar. Haseke’den DSG’nin çekilmesini istiyorlar. Kobani’de silahları bırakacaksınız diyorlar. Bize açıkça teslimiyet dayatılıyor ve biz bunu kabul etmeyeceğiz.”

“Bize bir tek direniş yolu kalıyor”

Foza Yusuf, “Biz savaş istemiyoruz ancak bu şekilde saldırılar devam ederse kararımız direnmektir. Çünkü kimliğimizi, kazanımlarımızı, varlığımızı kabul etmiyorlar. Bize bir tek direniş yolu kalıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu Haseke çevresinde toplanıyor

Gelişmeler üzerine, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Haseke şehrinin güneyindeki sanayi bölgesi yakınlarında konuşlanmaya başladığı ifade ediliyor.







