Suriye ordusundan Şeddadi’ye operasyon: SDG DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakıyor

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşma öncesinde kaçtıkları noktalarda yer alan hapishanedeki mahkumları katleden örgüt mensupları, anlaşma sonrasında da DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmaya başladı.

DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakıyorlar

Suriye Ordusu, SDG’nin Haseke kırsalındaki Şeddadi Hapishanesi’nden DEAŞ mensubu teröristleri serbest bıraktığını duyurdu.

Orduya bağlı Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin öncelikli olarak Şeddadi Cezaevi ve çevresini güvence altına alacağı belirtildi.

Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama-tarama faaliyetleri yürütüleceği, SDG tarafından serbest bırakıldığı ifade edilen ve DEAŞ mensubu olduğu belirtilen şahısların yakalanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, güvenlik ve tarama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şeddadi Cezaevi ile kentteki güvenlik tesislerinin derhal İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceği kaydedildi. Bu sürecin, bölgede güvenliğin yeniden tesis edilmesi açısından zorunlu olduğu ifade edildi.

“Arabuluculuk teklifi reddedildi”

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, cezaevinin iç güvenliğinin sağlanması ve çevresinin kontrol altına alınması amacıyla arabulucular ve SDG komutanlarıyla temas kurulduğunu ancak bu girişimlerin SDG tarafından reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, SDG’nin bu tutumunu sürdürdüğü ve iş birliğine yanaşmadığı ifade edildi.

Komutanlık açıklamasında, “Şeddadi Cezaevi’nden DEAŞ unsurlarının serbest bırakılmasının tam sorumluluğu SDG’ye aittir” ifadelerine yer verildi.

Bölgenin yeniden kontrol altına alınması ve güvenliğin sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağı vurgulanarak, Suriye ordusunun sahadaki operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

‘DEAŞ senaryosu’nu mu devreye sokacaklar?

Yaşananlar, ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın son açıklamasını akıllara getirdi.

Terör örgütü PKK/PYD’nin açık şekilde İsrail’le işbirliği içinde olduğunu itiraf eden Graham, X hesabından yaptığı paylaşımla, Suriye ordusunun örgüte operasyonlarını durdurmasını istemiş, "Türkiye ve Suriye’nin atacağı adımlar DEAŞ’ın yeniden güçlenmesine yol açabilir" demişti.







