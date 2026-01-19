Yeni Şafak
Münbiç’te hareketlilik: Suriye ordusu Tişrin Barajı’na yöneldi

10:5919/01/2026, الإثنين
AA
Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, stratejik açıdan önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.
Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, stratejik açıdan önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.

Suriye ordusu, Münbiç’in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı’nı kontrolüne almak üzere harekete geçti.

Münbiç’teki, örgüt unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.

Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.


