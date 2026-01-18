Yeni Şafak
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Şam'da Barrack'la görüştü

17:0018/01/2026, Pazar
Thomas Barrack - Ahmed Şara
Thomas Barrack - Ahmed Şara

Terör örgütü SDG/PKK'ya operasyon sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada,
"Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor."
ifadesine yer verildi.

SDG'ye operasyon sürüyor

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.


#Suriye
#Ahmed Şara
#Thomas Barrack
