Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı Rakka temizlendi

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.