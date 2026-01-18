Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı Rakka temizlendi

Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı Rakka temizlendi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:0118/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suriye'de PKK'ya operasyon
Suriye'de PKK'ya operasyon

10 Mart mutabakatına uymayan SDG/PKK'ya yönelik operasyon genişletildi. Suriye ordusu, terör unsurlarının Fırat’ın batısındaki varlığına karşı ilerleyişini hızlandırdı. Son hamlede Tabka’nın kontrolü sağlanırken, birlikler Rakka merkezine dayandı. Köşeye sıkışan SDG ise bölgedeki geçiş köprülerini patlatmaya başladı. Deyrizor'un büyük kısmı aşiret güçlerince kurtarıldı. Rakka kent merkezi terör örgütü unsurlarından büyük ölçüde temizlendi. Suriye ordusu, Tel Abyad hattından güneye doğru ilerlemeye başladı. İşte anbean bölgede yaşananlar...

Şam'a bağlı Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG/PKK'ya yılbaşına kadar süre vermişti.

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.

İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene ve Tabka'yı ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı.


İşte anbean bölgede yaşananlar;
17.35
Suriye ordusu Tel Abyad sahasından güneyde Rakka kırsalına yeni operasyon başlattı.
16.30
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü.
16.02
Rakka'da kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı.
15.02
Aşiretler, Suriye'nin Deyrizor ilini terör örgütü YPG/SDG’den tamamen kurtardı.
14.52
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar şiddetlendi.
13.32
Suriye'nin Tabka kentinde YPG/SDG'nin dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı kilise görüntülendi.
12.30
Suriye'nin Tabka ilçesindeki terör örgütü YPG/SDG hapishanesi görüntülendi.

YouTube
Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı Rakka temizlendi
Gündem
18 Ocak, Pazar

12.10
Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların salı gününden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.
12.05
Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.
11.58
Suriye İçişleri Bakanlığı: Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bomba yüklü araç imha edildi.
11.34
Soğuk ve yağmura rağmen Suriyeliler eve dönüş sevinci yaşıyor.
11.28
ABD: Suriye’de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü.
10.56
Suriye ordusu Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü sağladı.


10.15
Suriye Savunma Bakanlığı, ülkede yürütülen terör operasyonları kapsamında örgüt mensuplarına çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/SDG saflarındaki teröristlere hayatta kalabilmek için güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yapıldı.
10.02
Suriye Dışişleri: Askeri operasyon YPG 10 Mart mutabakatına uyduğunda bitecek.
09.55
Suriye Enerji Bakanı Beşir: Stratejik tesisler devlet kontrolüne geçti.

YouTube
Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı Rakka temizlendi
Gündem
18 Ocak, Pazar

09.50
İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, Tabka'yı da ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı. Örgüt, Suriye ordusu Rakka merkezine girmesin diye Fırat Nehri üzerindeki köprüleri yıkmaya başladı.
09.30
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğal gaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.
#Suriye
#Rakka
#YPG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pegasus iptal edilen uçuşlar: 18-19 Ocak İşte İptal olan Pegasus seferleri ve uçuş saatleri