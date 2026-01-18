Fırat’ın batısı tamam istikamet Rakka

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Suriyeli Kürtlere ilişkin yayımladığı kararnameyi memnuniyetle karşıladığını belirtti. “Kürtleri Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyan ve haklarını koruyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yeni Suriye'yi inşa etme ve herkesin haklarını güvence altına alma yolunda önemli ve doğru bir siyasi ve hukuki adımdır” diyen Barzani, şunları kaydetti: “Bu kararların gerçek ve tam değeri bunların uygulanabilir yasalara dönüştürülmesinde ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için Suriye Anayasası'na dahil edilmesinde yatıyor. Suriye'de halkın tüm bileşenlerini kucaklayan bir devletin inşasına yönelik her çabayı destekliyoruz. Ülkedeki herkesin siyasi ve kültürel haklarının korunup güvence altına alınması, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sunacaktır. Suriyeli tüm tarafları bahsi geçen kararnamenin uygulanması için net mekanizmalar oluşturma ve barışçıl şekilde birlikte çalışmaya davet ediyoruz.”