Fırat’ın batısı tamam istikamet Rakka

Terör örgütü PKK/SDG’yi Fırat’ın batısından süpüren Suriye ordusu Fırat’ın doğusuna da uzandı. Ordu, bir çok stratejik noktayı aldıktan sonra Tabka şehir merkezine girdi. Birlikler güneyden açılan cepheyle de Rakka şehir merkezi sınırlarına dayandı.
Suriye ordusunun, Fırat’ın batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü PKK/SDG, Fırat’ın doğusuna çekiliyor. PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin önceki gece “Fırat’ın batısından çıkacakları” yönündeki açıklama üzerine örgüt dün sabah Fırat’ın doğusuna çekilmeye başladı. Ancak sahadaki durum, SDG elebaşının belirttiği gibi “10 Mart Mutabakatı şartlarına uyma konusundaki iyi niyet göstergesi” şeklinde yürütülmedi. Terör örgütü mensupları, boşaltacakları bölgelerden çatışa çatışa çekildi. Aslında Suriye Ordusu sahadaki tam baskıyla terör örgütünü çekilmeye mecbur bıraktı.
RAKKA'NIN BELDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Dün sabah ilk hareketlilik, SDG’nin uzun süre direndiği Deyr Hafir’de gerçekleşti. Örgütün çekilmesiyle ordu birlikleri sabah saatlerinde kent kırsalındaki Humeyme köyüne sevk edildi. Bariyerler kaldırılıp bölgeye girildi. Suriye ordusu Deyr Hafir’i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ilerledi. PKK/SDG’li teröristler beldede askeri devriyeyi hedef aldı. Anlaşmanın ihlal edildiği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti. Ordu güçleri, ardından Rakka’nın batısındaki Dibsi Afnan beldesine yürüdü. Burada da saldırılar sürdü. Kamikaze dronla gerçekleştirilen saldırıda ise 2 Suriye askeri yaşamını yitirdi. Terör örgütü PKK/SDG’yi Fırat’ın batısından çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına almayı başardı.
TERÖRİSTLER TABKA'DAN KAÇTI
Fırat’ın batısında kontrol alanını genişleten ordu birlikleri, stratejik öneme sahip Tabka’ya ilerledi, Rakka'nın Fırat Nehri kıyılarına uzanan güneybatı ucu çevresinde tahkimat yaptı. Orduyla terör örgütü unsurları arasında Tabka çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar kent çevresi ile Tabka Askeri Hava Üssü etrafında yoğunlaşırken, PKK/SDG çekildiği Dibsi Afnan bölgesine Tabka'dan çoklu roketatarlarla saldırı düzenledi. Baskı karşısında tutunamayan terör örgütü konvoylarla kaçarken Suriye ordusu dört koldan şehre girerek kontrolü sağladı.
ŞEHİR MERKEZİNE DAYANDILAR
Fırat’ın batısındaki bölge “kapalı askeri bölge” ilan edildi. Ardından ordu, operasyonu Fırat’ın doğusuna genişletme sinyali verildi. Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yapıldı. Suriye ordusu, PKK/SDG’ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka’nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı. Rakka ile Deyrizor arasındaki Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti. Rakka’nın güney kesimlerininden de ilerleyen ordu köy ve kasabaları ele geçirdikten sonra Rakka kent merkezi sınırına dayandı. Meskene yönünden gelen birlikler de Tabka yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi. Fırat’ın batısında Rakka’nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesi ve 7 köy ile PKK/SDG’nin Tabka’daki ana mevzisi Tabka Havaalanı ile kent yakınlarındaki El Haccane Askeri Kampı'nda da kontrol sağlandı.
Sokaklar bayram yeri
Fırat’ın batısında terörden temizlenen bölgelere sivil dönüşler gecikmedi. Suriyeliler, ordunun Deyr Hafir’de güvenliği sağlamasının ardından evlerine dönmeye başladı. Bölge sakinleri evlerine dönmek için belde girişine akın etti. Suriye bayrakları taşıyan sivillerin sevinç sloganları attığı görüldü. Terörden temizlenen Meskene’de de durum farksız. Ordunun kontrolü sağladığı her iki beldede de terör örgütü PKK/SDG'nin sembolleri halk tarafından sökülüp yırtıldı. PKK/SDG paçavraları da bulundukları yerden indirilip parçalandı. Deyr Hafir ve Meskene’de halk sokaklarda kutlama yapıyor. Konvoylar düzenlenip Suriye bayraklarıyla halaylar çekiliyor. Evlerine kavuşan Deyr Hafirliler, duygularını şöyle dile getirdi:
* Kays Ebu Hamdan: Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum.
* Cuma Hammadi: Yıllar süren mağduriyetin ardından evimize kavuştuk. Bugün en güzel duyguyu yaşıyoruz. Allah devletimizi muvaffak eylesin tüm milletimiz için.
*Ahmed Mustafa: Zor koşullarda göç etmek zorunda kaldık. Kurtarma ve zaferden sonra başka ne isteriz ki.
* Halit Ebu Mustafa: Duygularımı anlatamam. Hissettiklerimin ifadesi yok.
* Hasan Ebu Musa: Zafer haberi bizim için umut oldu.
Barzani’den Şara’ya destek
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Suriyeli Kürtlere ilişkin yayımladığı kararnameyi memnuniyetle karşıladığını belirtti. “Kürtleri Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyan ve haklarını koruyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yeni Suriye'yi inşa etme ve herkesin haklarını güvence altına alma yolunda önemli ve doğru bir siyasi ve hukuki adımdır” diyen Barzani, şunları kaydetti: “Bu kararların gerçek ve tam değeri bunların uygulanabilir yasalara dönüştürülmesinde ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için Suriye Anayasası'na dahil edilmesinde yatıyor. Suriye'de halkın tüm bileşenlerini kucaklayan bir devletin inşasına yönelik her çabayı destekliyoruz. Ülkedeki herkesin siyasi ve kültürel haklarının korunup güvence altına alınması, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sunacaktır. Suriyeli tüm tarafları bahsi geçen kararnamenin uygulanması için net mekanizmalar oluşturma ve barışçıl şekilde birlikte çalışmaya davet ediyoruz.”