Altın fiyatları anlık 3 Mart: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? Orta Doğu gerilimi sonrası altında son durum

Borsa İstanbul’da kilogram fiyatı düştü





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,9 gerileyerek 7 milyon 425 bin liraya indi. Gün içinde 7 milyon 290 bin lira ile 7 milyon 760 bin lira aralığında işlem gören kilogram fiyatı, önceki günü 7 milyon 810 bin liradan kapatmıştı.





Altın piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyar lirayı aşarken, işlem miktarı 1333 kilogramın üzerinde gerçekleşti. Tüm metallerde toplam hacim 11,4 milyar lira olarak kaydedildi.