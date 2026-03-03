Yeni Şafak
Altın fiyatları anlık 3 Mart: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? Orta Doğu gerilimi sonrası altında son durum

Altın fiyatları anlık 3 Mart: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? Orta Doğu gerilimi sonrası altında son durum

3/03/2026, Salı
Orta Doğu’da artan askeri gerilimle 5.379 doları test eden ons altın, günün ilerleyen saatlerinde sert satışlarla 5.045 dolara kadar çekildi. Türkiye’de gram altın 7.224 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki gram 7.500 lira bandında. 3 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları yatırımcıların odağında.

Altın fiyatları, 3 Mart 2026 Salı günü küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle yön değiştirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını artırmasıyla güvenli liman talebi yükseldi, ons altın sabah saatlerinde 5.379 dolara kadar çıktı. Ancak gün içinde gelen satışlarla birlikte ons altın 5.045 dolar seviyesine kadar geriledi. Türkiye’de gram altın 7.224 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 7 bin 500 lira bandında satılıyor.


Altın fiyatlarında sert geri çekilme


Orta Doğu’daki çatışma riskinin büyümesi, yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Sabah saatlerinde hızlı yükselen ons altın, öğleden sonra yaklaşık yüzde 3’e varan değer kaybı yaşadı. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla ons fiyatı 5 bin 45 dolar düzeyinde bulunuyor.


Türkiye piyasalarında ise 22 ayar bilezik 6.790 TL, çeyrek altın 12.200 TL, yarım altın 24.384 TL ve Cumhuriyet altını 48.538 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın fiyatları hem küresel gelişmeler hem de döviz kuru hareketleriyle yakından izleniyor.


Altın fiyatlarında son durum - 3 Mart 2026


Gram altın satış fiyatı: 7.224 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.200 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.384 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.538 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 6.790 TL



Borsa İstanbul’da kilogram fiyatı düştü


Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,9 gerileyerek 7 milyon 425 bin liraya indi. Gün içinde 7 milyon 290 bin lira ile 7 milyon 760 bin lira aralığında işlem gören kilogram fiyatı, önceki günü 7 milyon 810 bin liradan kapatmıştı.


Altın piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyar lirayı aşarken, işlem miktarı 1333 kilogramın üzerinde gerçekleşti. Tüm metallerde toplam hacim 11,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Döviz, tahvil ve petrol cephesinde son tablo


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1553, sterlin/dolar 1,3273 ve dolar/yen 157,714 seviyesinde seyrediyor.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi ise yüzde 37,26 olarak gerçekleşti.

Enerji piyasasında ise Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 6 artışla 82,8 dolara yükseldi. Küresel risk iştahındaki değişim, altın fiyatları başta olmak üzere emtia ve döviz piyasalarında dalgalanmayı sürdürüyor.

