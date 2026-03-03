Katliam Planlı mıydı?

Saldırgan F.S.B.’nin profilindeki detaylar, ihmaller zincirini daha da görünür kıldı. İddiaya göre saldırgan, babası tarafından olaydan sadece iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarılmıştı. Okula gelen F.S.B.’nin, ders programını önceden kontrol ettiği, Fatma öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu bilerek doğrudan hedefine yöneldiği belirtiliyor.





Saldırı sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki bir öğrenci ve bir başka öğretmen de yaralandı. Fatma Nur öğretmen ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.