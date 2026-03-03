Eğitim camiası, İstanbul Çekmeköy’den gelen kara haberle sarsıldı. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 2 Mart 2026 sabahı kendi sınıfında, bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ancak bu olay sadece bir "şiddet vakası" değil, aylar öncesinden işaret fişeği yakılmış, önlenebilir bir trajedinin hazin sonu olarak kayıtlara geçti. Fatmanur Çelik kimdir, kim neden öldürdü? Öğretmen Fatmanur Çelik kaç yaşındaydı? İşte detaylar.
"Can Güvenliğimiz Yok" Demişti
Olayın en sarsıcı yanı, Fatma Nur öğretmenin katili olacak öğrencisi F.S.B. (17) hakkında daha önce defalarca uyarıda bulunmuş olmasıydı. Geçtiğimiz yıl okulda yaşanan başka bir kavganın ardından disiplin kurulunda konuşan Fatma öğretmen, saldırgan öğrencinin riskli davranışlarına dikkat çekmiş ve meslektaşlarına "Can güvenliğimiz yok" diyerek endişesini dile getirmişti.
Katliam Planlı mıydı?
Saldırgan F.S.B.’nin profilindeki detaylar, ihmaller zincirini daha da görünür kıldı. İddiaya göre saldırgan, babası tarafından olaydan sadece iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarılmıştı. Okula gelen F.S.B.’nin, ders programını önceden kontrol ettiği, Fatma öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu bilerek doğrudan hedefine yöneldiği belirtiliyor.
Saldırı sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki bir öğrenci ve bir başka öğretmen de yaralandı. Fatma Nur öğretmen ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ARAYA GİREN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN BIÇAKLANDI
Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki F.S.B. gözaltına alındı. Saldırı sırasında iki öğretmen ve bir öğrenci de yaralanırken, saldırının nedeni henüz netleşmiş değil.
Eğitim Dünyası Ayakta: "Artık Yeter!"
Cinayetin ardından eğitim sendikaları ortak bir duruş sergileyerek bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı. Yapılan açıklamalarda, okullardaki güvenlik zafiyetine ve öğretmenlere yönelik artan şiddete dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, Adalet Bakanlığı da sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.
Bir Sanatsever, Bir Eğitimci: Fatma Nur Çelik Kimdir?
Hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, sadece başarılı bir Biyoloji öğretmeni değil, aynı zamanda sanatla iç içe bir ruhtu. Üniversite yıllarında katıldığı bir ses yarışmasında bölge birincisi olduğu, kısa süre önce sosyal medya hesabından 20 yıl önceki o performansının kayıtlarını paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" diyen Fatma öğretmenden geriye, öğrencilerine aşılamaya çalıştığı bilim sevgisi ve hafızalarda kalan o hüzünlü ses kaydı kaldı.
Fatma Nur öğretmenin ölümü, Türkiye’de eğitim emekçilerinin güvenliği meselesini bir kez daha en acı şekilde gündemin merkezine taşıdı. Bir öğretmenin aylar önce dile getirdiği "Can güvenliğimiz yok" uyarısı, bugün tüm eğitim camiasının ortak çığlığı haline gelmiş durumda.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden 1’inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Yaşanan saldırının ardından okul yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı ve öğrencilerin psikolojik destek alması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: KONUYA İLİŞKİN EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
ÖĞRETMENLER BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
Öğretmen Çelik’in hayatını kaybettiği haberi üzerine İstanbul’da tüm eğitim sendikaları iş bırakma kararı aldı. Öğretmenler bugün (3 Mart) İstanbul’da okullarda derse girmeyecek.
Eğitim Sen üyesi öğretmenler de ülke genelinde iş bırakıp il milli eğitim müdürlükleri önünde açıklama yapacak.