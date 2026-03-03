EYT'yi Kıl Payı Kaçırana Müjde: 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Formülü Çıktı

Eğitim, Staj ve Çıraklık Süreleri

Staj ve çıraklık dönemindeki sürelerin borçlanılmasına yönelik mevcut yasada bir değişiklik bulunmamaktadır; bu süreler hala malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında borçlanılamamaktadır. Ancak borçlanma kapsamındaki avukatlık stajı veya doktora süreleri için de %45'lik yeni oran geçerli hale gelmiştir.

2026 yılındaki bu yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyenlerin, her yıl sonu olduğu gibi başvurularını güncelleme öncesi yapmaları kritik önem taşıyor.

Bu rakamların emeklilik tarihinize etkisini hesaplamak için SGK Emeklilik Robotu üzerinden kişisel verilerinizle sorgulama yapmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi ve resmi başvurular için e-Devlet SGK Borçlanma Sayfası üzerinden işlemlerinizi başlatabilirsiniz.