DSİ kura çekilişi tamamlandı! İşte DSİ kura sonuçlarına göre 1389 işçi alımı nihai asil ve yedek isim listesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı personel alımı programı çerçevesinde yürüttüğü 1389 işçi alımı için kura çekimi süreci bugün itibarıyla tamamlanıyor. DSİ işçi alımı kapsamında noter kurası dün saat 10:00 itibariyle başlayarak canlı yayında çekildi. Canlı yayında çekilen kura çekilişi ile 1389 işçi alımı kapsamında kurada ismi çıkanlar ve çıkmayanlar belli oldu. Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte DSİ 2026 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

DSİ 1389 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adaylar asil ve yedek listelerde yer alan isimleri ve sonuçları belli oldu. Kuraya ilişkin detaylar araştırılırken ve asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı takip ediliyor.

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.389 işçi alımı kura çekimi 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle gerçekleştirildi. Kadrolara göre kura çekimi gerçekleştirilirken kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar isim listesi olarak yayımlanacak. Yayımlanan kılavuza göre asıl/yedek isim listeleri 9 Mart'ta erişime açılacak. DSİ işçi alımında asıl aday sayısı olan 1.389 adayın yanı sıra ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.


DSİ CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE

DSİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?


Başvurusu uygun bulunan adaylar, ilan edilen usule göre kura sistemine dahil edilecek. Sürece ilişkin tüm detaylar ve sonuçlar DSİ'nin ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecek.


DSİ KURA SONUÇ EKRANI

KURA SONUCU İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?


Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak.


Açıklanacak listeler şu şekilde olacak:

- Doğrudan noter kurası ile (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak adaylara ilişkin liste

- Sınav sürecine dahil edilecek adaylara ilişkin liste

Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.


KADRO BRANŞ DAĞILIMI

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

210 usta yardımcısı

154 aşçı yardımcısı

154 şoför

140 düz işçi

116 bakımcı-yağcı

105 sürveyan

69 sondaj işçisi

66 treyler operatör yardımcısı

64 laborant yardımcısı

59 teknisyen

58 topoğraf

44 bekçi,

19 su dağıtım teknisyeni

15 akaryakıtçı

13 hidrolog yardımcısı

7 jeofizik teknisyeni

5 alet operatörü

2 teknik ressam

2 pompaj istasyonu operatörü

1 döşemeci yardımcısı

1 fotoğrafçı

1 kompresör operatörü

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

84 operatör



























#dsi
#dsi kura sonuçları
#dsi sonuçları
#dsi atama
