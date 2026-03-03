Yarın okullar tatil mi 4 Mart Çarşamba? Ordu, Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzurum illerinde yarın okul var mı? İşte kar tatili gelişmeleri

4 Mart 2026 Çarşamba için kar tatili kararları netleşmeye başladı. Ordu’nun bazı ilçelerinde eğitime ara verilirken; Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya’da bekleyiş sürüyor. Meteoroloji, Ordu ve Artvin’in yanı sıra Kayseri, Bolu, Kastamonu, Tokat ve Van için de kuvvetli kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Peki yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika tatil haberleri.
4 Mart 2026 Çarşamba günü için kar tatili kararları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından gündemin üst sıralarına çıktı. Özellikle Ordu, Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya’da öğrenciler ve veliler, “Yarın okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor.
Yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2026,
Ordu’da üç ilçede okullar tatil edildi
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kentin iç kesimlerinde yer alan Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde 4 Mart Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
Valilik ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin, ağır kronik hastalığı bulunanların ve çocuğu anaokulu ya da kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya’da resmi açıklama bekleniyor
Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya’da ise şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar paylaşılmadı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar, valilik ve kaymakamlıkların sosyal medya hesapları ile resmi internet sitelerinden yapılacak duyuruları takip ediyor.
Olumsuz hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceği belirtiliyor.
Kar yağışı beklenen iller geniş bir hattı kapsıyor
Meteoroloji’nin 4 Mart 2026 tarihli tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken; Kayseri, Bolu, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Kars, Malatya ve Van’da da kar yağışının etkisini artırabileceği bildirildi.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
4 Mart Çarşamba günü için kar tatili kararları, illerden gelecek yeni açıklamalarla netleşmeye devam edecek.