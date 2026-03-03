Yarın okullar tatil mi 4 Mart Çarşamba? Ordu, Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzurum illerinde yarın okul var mı? İşte kar tatili gelişmeleri

4 Mart 2026 Çarşamba günü için kar tatili kararları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından gündemin üst sıralarına çıktı. Özellikle Ordu, Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya’da öğrenciler ve veliler, “Yarın okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor.