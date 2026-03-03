Memur ve 4C'liye Yeni Zam Oranı: 2 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte Kuruşu Kuruşuna Yeni Maaş Listesi

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş farkını belirleyecek enflasyon verilerinde iki aylık tablo netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ocakta yüzde 4,84, şubatta ise yüzde 2,96 enflasyon gerçekleşirken, toplam oran yüzde 7,95’e ulaştı.
Temmuz zammı için kritik hesaplamada ilk iki veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklileri için iki aylık artış yüzde 7,95 olurken, kalan dört aylık veri zam oranını belirleyecek.
MEMUR VE EMEKLİLER 2026’YA ÇİFTE ARTIŞLA GİRDİ
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi yeni yıla iki kalem artışla başladı. Maaşlara yüzde 18,6 oranında zam yapılırken, taban aylıklara ayrıca 1.000 liralık ilave artış yansıtıldı. Bununla birlikte ek ödemelerde de yukarı yönlü düzenleme gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler temmuz ayında yapılacak ikinci maaş artışına çevrilmiş durumda.
YÜZDE 11 EŞİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Ancak yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 11’i aşarsa, aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.
Kesin oran 3 Temmuz’da netleşecek ve aynı ay içerisinde hem maaşlara hem de ek ödemelere yansıtılacak.
İKİ AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 7,95
Enflasyon farkı oluşup oluşmayacağını belirleyecek 6 aylık sürecin ilk iki verisi açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise oran yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık toplam enflasyon yüzde 7,95’e ulaştı.
Yüzde 11’lik eşik için geriye dört aylık veri kaldı. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranları toplamı yüzde 11’i aşarsa memurlar temmuzda enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MAAŞTA OLASI SENARYOLAR
İlk 6 aylık enflasyonun seyrine göre en düşük maaşlarda oluşabilecek tablo şöyle:
Yüzde 11 ve altı enflasyon: Sadece yüzde 7 zam uygulanacak.
En düşük memur maaşı: 66.222 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 29.716 TL
Yüzde 11,5 enflasyon: Zam oranı yüzde 7,48’e çıkacak.
En düşük memur maaşı: 66.519 TL
Memur emeklisi: 29.849 TL
Yüzde 12 enflasyon: Zam oranı yüzde 7,96 olacak.
En düşük memur maaşı: 66.816 TL
Memur emeklisi: 29.983 TL
Yüzde 12,5 enflasyon: Zam oranı yüzde 8,45’e yükselecek.
En düşük memur maaşı: 67.120 TL
Memur emeklisi: 30.119 TL
Yüzde 13 enflasyon: Zam oranı yüzde 8,93’e çıkacak.
En düşük memur maaşı: 67.417 TL
Memur emeklisi: 30.252 TL
Daha yüksek senaryo (zam %9,41):
En düşük memur maaşı: 67.714 TL
Memur emeklisi: 30.385 TL
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Bazı unvanlarda mevcut maaş ve olası artışlı tutarlar şöyle:
ŞUBE MÜDÜRÜ (1/4)
Mevcut: 94.384 TL
%7 zamlı: 100.991 TL
%9,41 zamlı: 103.266 TL
MEMUR (9/1)
Mevcut: 64.397 TL
%7 zamlı: 68.905 TL
%9,41 zamlı: 70.457 TL
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut: 81.219 TL
%7 zamlı: 86.904 TL
%9,41 zamlı: 88.862 TL
POLİS MEMURU (8/1)
Mevcut: 81.617 TL
%7 zamlı: 87.330 TL
%9,41 zamlı: 89.297 TL
UZMAN DOKTOR (1/4)
Mevcut: 150.426 TL
%7 zamlı: 160.956 TL
%9,41 zamlı: 164.581 TL
PROFESÖR (1/4)
Mevcut: 135.089 TL%7 zamlı: 144.545 TL
%9,41 zamlı: 147.801 TL
(Not: Hesaplamalara aile yardımı dahildir.)
MEMUR EMEKLİLERİNDE TABLO
Memur emeklileri için de artış oranı aynı formülle belirlenecek. Örneğin:
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut: 98.784 TL
%7 zamlı: 105.699 TL
%9,41 zamlı: 108.080 TL
GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut: 87.541 TL
%7 zamlı: 93.669 TL
%9,41 zamlı: 95.779 TL
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut: 41.321 TL
%7 zamlı: 44.213 TL
%9,41 zamlı: 45.209 TL
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut: 60.510 TL
%7 zamlı: 64.746 TL
%9,41 zamlı: 66.204 TL
Önümüzdeki dört aylık enflasyon verisi, temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaş artışının nihai boyutunu belirleyecek. Yüzde 11 eşiğinin aşılıp aşılmayacağı, milyonlarca kişinin gelir tablosunu doğrudan etkileyecek.