Memur ve 4C'liye Yeni Zam Oranı: 2 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte Kuruşu Kuruşuna Yeni Maaş Listesi

İKİ AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 7,95

Enflasyon farkı oluşup oluşmayacağını belirleyecek 6 aylık sürecin ilk iki verisi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise oran yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık toplam enflasyon yüzde 7,95’e ulaştı.

Yüzde 11’lik eşik için geriye dört aylık veri kaldı. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranları toplamı yüzde 11’i aşarsa memurlar temmuzda enflasyon farkı alacak.