Gaziantep - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın detayları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final hesapları yapan Fenerbahçe, C Grubu’nun son haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. 20.30’da başlayacak mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler galibiyet halinde doğrudan üst tura yükselecek, beraberlikte ise gözler diğer maçların sonuçlarında olacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gaziantep Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda bu sezon değişen grup formatında mücadele eden sarı-lacivertliler, üç maç sonunda topladığı 6 puanla kritik bir viraja girdi.
Çeyrek final için kritik 90 dakika
Fenerbahçe, grup aşamasında Beşiktaş’a mağlup olurken Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, Gaziantep deplasmanında üç puanı alması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Olası bir beraberlikte ise gruptaki diğer karşılaşmaların sonuçları ve “en iyi üçüncüler” kontenjanı belirleyici olacak.
Kupada üstünlük Fenerbahçe’de
İki ekip Türkiye Kupası tarihinde üç kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların tamamını kazanarak rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atarken, Gaziantep temsilcisi 1 golle yanıt verebildi. Son yıllardaki eşleşmelerde İstanbul ekibinin istikrarlı performansı dikkat çekiyor.
Lig maçlarında da seri sürüyor
Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya karşı oynadığı son 10 resmi maçı da kazandı. Bu periyotta 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası mücadelesi bulunuyor. Gaziantep ekibinin sarı-lacivertlilere karşı son galibiyeti 13 Aralık 2021’de geldi. Bu sezon Trendyol Süper Lig’de Gaziantep’te oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0’lık skorla kazanmıştı.
Gaziantep FK’nın kupa performansı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası’na 3. turdan dahil oldu. Karabük İdmanyurdu ve Yalova FK’yı eleyerek gruplara yükselen kırmızı-siyahlılar, grup aşamasında Çaykur Rizespor’a mağlup olurken Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde sürpriz yaparak üst tura çıkma hedefiyle sahaya çıkacak.
Hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışma salonda yapılan core ve dayanıklılık programıyla başladı. Isınma ve koordinasyon bölümünün ardından pas organizasyonları üzerinde duruldu, idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular ise yenilenme programı uyguladı. Karşılaşma, Gaziantep Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak.