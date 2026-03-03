Gaziantep - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın detayları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gaziantep Stadı’nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası’nda bu sezon değişen grup formatında mücadele eden sarı-lacivertliler, üç maç sonunda topladığı 6 puanla kritik bir viraja girdi. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.