Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

TOKİ projelerinde Damga Vergisi kaldırılıyor

TOKİ'nin 2027 yılının sonuna kadar hayata geçireceği sosyal konut projelerinde maliyetleri düşürmek için Damga Vergisi kaldırılıyor. Yeni düzenlemelerle TOKİ satışlarının dijital ortamda yapılabilmesinin önü açılırken, arsa sorunları da acele kamulaştırmayla aşılacak.

SDG uru sökülüp atılsın

Ülkenin yüzde 30’unu işgal edip binlerce Suriyeliyi katleden, yüz binlercesini göçe zorlayan terör örgütü PKK-SDG, şimdi de Özgür Suriye’nin önünü kesiyor. Suriye’nin enerji, gıda ve su kaynaklarına çöken örgüt, bölge için de en büyük tehdit. Tek çözüm: Bu örgütü kökünden kazımak.

Süper Fenerbahçe

F.Bahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray karşısında daha üstün göründüğü derbide kupaya uzandı. Yeni transfer Guendouzi, ilk maçında ağları bulurken; Oosterwolde skoru ilan etti. F.Bahçe, 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonu 4'üncü kez kazandı.

