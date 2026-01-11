SDG uru sökülüp atılsın

Ülkenin yüzde 30’unu işgal edip binlerce Suriyeliyi katleden, yüz binlercesini göçe zorlayan terör örgütü PKK-SDG, şimdi de Özgür Suriye’nin önünü kesiyor. Suriye’nin enerji, gıda ve su kaynaklarına çöken örgüt, bölge için de en büyük tehdit. Tek çözüm: Bu örgütü kökünden kazımak.