Suriye’de ateşkes sonrası Rakka’ya yeni vali atandı

10:3319/01/2026, الإثنين
G: 19/01/2026, الإثنين
AA
Rakka'da yeniden inşa süreci.
Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka ilinin yeni valisi olarak görevlendirildi.

Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından, yönetim yapılanmasında ilk somut adım atıldı.

Atama, Halep Valisi Azzam el-Garib’in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Vali Garib,
"Kardeşimiz Abdurrahman Selame’nin, mücadele ve kurtuluş yolundaki dostumuz olarak Rakka Valiliği görevine atanmasını tebrik ediyoruz. Allah ona yeni görevinde başarı ve doğruluk nasip etsin. Rakka halkına daha fazla ilerleme ve istikrar getirmesi için yardımcı olsun"
ifadelerine yer verdi.
Garib, Selame’nin Halep’teki görevi süresince sergilediği değerli çabaları da takdir ederek
"Halep’teki çalışmalarının, durumun iyileştirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesinde büyük etkisi vardı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz"
ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Selame kimdir?

Selame, 1971 yılında Suriye’nin Halep kırsalındaki Andan kasabasında doğdu.

Genç yaşlarında taş ocağında çalıştı. Ancak 2011’de başlayan Suriye devrimiyle birlikte silahlı mücadeleye katıldı ve Halep’te önemli askeri görevler üstlendi.

Suriye’nin kuzeybatısında altyapı ve hizmet projeleri yürüten "Er-Raki" inşaat şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Selame, Halep kırsalının kuzey ve doğu bölgelerinden sorumlu vali yardımcısı olarak yerel yönetim ve hizmetlerin güçlendirilmesinden sorumluydu.



