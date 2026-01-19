Suriye’de ateşkes sonrası Rakka’ya yeni vali atandı

Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka ilinin yeni valisi olarak görevlendirildi.
Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından, yönetim yapılanmasında ilk somut adım atıldı.
Atama, Halep Valisi Azzam el-Garib’in sosyal medya hesabından duyuruldu.
Abdurrahman Selame kimdir?
Selame, 1971 yılında Suriye’nin Halep kırsalındaki Andan kasabasında doğdu.
Genç yaşlarında taş ocağında çalıştı. Ancak 2011’de başlayan Suriye devrimiyle birlikte silahlı mücadeleye katıldı ve Halep’te önemli askeri görevler üstlendi.
Suriye’nin kuzeybatısında altyapı ve hizmet projeleri yürüten "Er-Raki" inşaat şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Selame, Halep kırsalının kuzey ve doğu bölgelerinden sorumlu vali yardımcısı olarak yerel yönetim ve hizmetlerin güçlendirilmesinden sorumluydu.