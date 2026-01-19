Terörsüz Suriye tüm bölge için gerekli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, görüşmede son gelişmelerin ele alındığını belirterek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti."

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da anlaşmanın ivedi şekilde ilerletilmesi istendi. Açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" ifadesine yer verildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor" ifadesini kullandı.