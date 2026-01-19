Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye mesajı 'Küresel Lider' etiketiyle gündemde

Suriye hükümeti, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan alanlar için güvenlik gerekçesiyle askeri statü kararı aldı. Bu kararın ardından bölgede sivil hareketliliği sınırlandırılırken, yerleşim alanlarında tahliye çalışmaları yürütüldü.

Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Suriye ordusu, 15 Ocak’ta söz konusu bölgelerde askeri harekât başlattı. Operasyonların hedefinin, silahlı unsurların etkisizleştirilmesi ve merkezi otoritenin sahada yeniden tesis edilmesi olduğu bildirildi.

Devlet kontrolü kademeli olarak sağlanacak

Yaşanan gelişmelerin ardından dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG arasında ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu öngören bir anlaşma imzalandı. SANA tarafından duyurulan anlaşmaya göre, çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede devlet kontrolünün kademeli olarak sağlanması amaçlanıyor.

Şam yönetimi, ateşkesle birlikte güvenlik, idari yapı ve kamu hizmetlerinin merkezi yönetim çatısı altında yeniden düzenleneceğini açıkladı.

"Bedeli ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015'in Haziran ayında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz."

Sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımını "Küresel lider Erdoğan" etiketiyle alıntılayarak yeniden paylaştı.

Kısa sürede üst sıralara yerleşen etikete bazı Bakanlar da destek verdi.

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu bozmayan ve vizyonunu net bir şekilde ortaya koyan tavrı ile Türkiye'nin izleyen değil yön veren bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı.

Bakanların paylaşımları şöyle:







