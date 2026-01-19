Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye mesajı 'Küresel Lider' etiketiyle gündemde

Suriye’de ateşkesin sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında sosyal medya hesabından verdiği Suriye mesajı yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz.” ifadelerini içeren paylaşımı, sosyal medyada “Küresel Lider” etiketiyle yoğun şekilde paylaşıldı. Kısa sürede gündemin üst sıralarına çıkan etikete çok sayıda kullanıcı destek verirken, bazı bakanlar da paylaşımlarıyla Erdoğan’ın kararlı duruşuna vurgu yaptı.
Suriye hükümeti, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan alanlar için güvenlik gerekçesiyle askeri statü kararı aldı. Bu kararın ardından bölgede sivil hareketliliği sınırlandırılırken, yerleşim alanlarında tahliye çalışmaları yürütüldü.
Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Suriye ordusu, 15 Ocak’ta söz konusu bölgelerde askeri harekât başlattı. Operasyonların hedefinin, silahlı unsurların etkisizleştirilmesi ve merkezi otoritenin sahada yeniden tesis edilmesi olduğu bildirildi.
Devlet kontrolü kademeli olarak sağlanacak
Yaşanan gelişmelerin ardından dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG arasında ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu öngören bir anlaşma imzalandı. SANA tarafından duyurulan anlaşmaya göre, çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede devlet kontrolünün kademeli olarak sağlanması amaçlanıyor.
Şam yönetimi, ateşkesle birlikte güvenlik, idari yapı ve kamu hizmetlerinin merkezi yönetim çatısı altında yeniden düzenleneceğini açıkladı.
"Bedeli ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu.
"Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz."
Sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımını "Küresel lider Erdoğan" etiketiyle alıntılayarak yeniden paylaştı.
Kısa sürede üst sıralara yerleşen etikete bazı Bakanlar da destek verdi.
Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu bozmayan ve vizyonunu net bir şekilde ortaya koyan tavrı ile Türkiye'nin izleyen değil yön veren bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı.