Ateşkesin ardından kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

23:2718/01/2026, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik birçok alanda desteğini artırarak sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye–Suriye ilişkileri ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile istikrarına verdiği önemi vurgularken, Suriye’nin terörden tamamen arındırılmasının bölgesel güvenlik açısından zorunlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin, terörle mücadele başta olmak üzere Suriye’ye yönelik desteğinin artarak süreceğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Ateşkesin ardından kritik görüşme

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile Suriye’deki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile istikrar ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye’nin hem de bölgenin tamamının güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.

"Türkiye birçok alanda desteğini artırarak sürdürecek"

Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirten Erdoğan, bu sürecin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekti.



