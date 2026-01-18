Ateşkesin ardından kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye–Suriye ilişkileri ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile istikrarına verdiği önemi vurgularken, Suriye’nin terörden tamamen arındırılmasının bölgesel güvenlik açısından zorunlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin, terörle mücadele başta olmak üzere Suriye’ye yönelik desteğinin artarak süreceğini belirtti.
Ateşkesin ardından kritik görüşme
"Türkiye birçok alanda desteğini artırarak sürdürecek"
Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirten Erdoğan, bu sürecin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekti.