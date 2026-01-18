Şara'dan terör örgütü SDG ile yeni anlaşma: Aşiretlere 'tansiyonu düşürün' çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü SDG ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ülkenin kuzeydoğusunda ateşkes ilan eden Şara, aşiretlere 'tansiyonu düşürün' çağrısı yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar Geliyor...
