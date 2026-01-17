Tabka'da kuşatma: ABD Ordusu'ndan flaş çağrı, 'Harekatı durdurun'

"Suriye’de tüm tarafların, gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümü sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Terör örgütü DEAŞ’ı agresif bir şekilde takip etmek ve askeri baskıyı amansızca uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içindeki Suriye ortakları arasında ekip çalışması gerektirir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır"