Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG/SDG, Rakka kırsalında muhabirleri hedef aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalındaki Dibsi Afnan beldesi yakınlarında Suriye resmi haber ajansı SANA muhabirleri ile askeri medya ekiplerini ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, YPG/SDG’ye bağlı silahlı unsurların Fırat Nehri’nin batısındaki bazı Suriye köylerinde konuşlandığı, Suriye ordusu birliklerini hedef aldığı ve hükümetle varılan anlaşmanın uygulanmasını engellediği ifade edildi.