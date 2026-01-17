Suriye'de sıcak dakikalar! Askeri birlikler bölgeye girdi: Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor

Öte yandan ordu tarafından sivillere çağrıda bulunularak çekilmenin ardından bölgede mayın temizliği yapılacağı ve ikinci bir talimata kadar giriş yapılmaması söylendi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurup, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat’ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtti. Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi. Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.