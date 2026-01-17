Suriye'de sıcak dakikalar! Askeri birlikler bölgeye girdi: Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor

Yeni Şafak
09:4817/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
AA
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu. Ordu tarafından sivillere yönelik yapılan çağrıda, çekilmenin ardından bölgede mayın temizliği yapılacağı ve ikinci bir talimata kadar giriş yapılmaması söylendi.

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu.

Dünya
17 Ocak, Cumartesi

Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada terör örgütü YPG/SDG'ye ait ilk terörist grubunun çekilme sürecini başlattığı duyurulurken Şam'ın yakın takipte olduğu aktarıldı.

'Mayın temizliği yapılacak'

Öte yandan ordu tarafından sivillere çağrıda bulunularak çekilmenin ardından bölgede mayın temizliği yapılacağı ve ikinci bir talimata kadar giriş yapılmaması söylendi.

Kritik süreç başladı

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, “YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir.” ifadelerini kullanmıştı

Suriye Savunma Bakanlığı: Süreci yakından takip edeceğiz

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurup, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat’ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtti. Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi. Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

