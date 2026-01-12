Suriye ordusu Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğusunda işgal altında tuttuğu Meskene ve Deyr Hafir bölgesine yeni silahlı gruplar göndermesinin ardından, Suriye ordusu bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti. Ordu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi.

1 /14 YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir bölgesini işgal altında tutuyor.

2 /14 Terör örgütü, kontrol ettiği bu bölgelere yeni silahlı gruplar gönderdi.

3 /14 Suriye ordusu, bu hamle üzerine bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti.

4 /14 Gelişmeleri Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu.

5 /14 Ordu birlikleri özellikle Meskene-Deyr Hafir hattına yoğunlaştı.

6 /14 Silahlı unsurların içinde eski rejimin kalıntıları da yer alıyor.

7 /14 SDG'ye bağlı gruplar Halep'in doğusundaki kırsal kesime ulaştı.

8 /14 Suriye Arap Ordusu, cephe hatlarına yeni birlikler konuşlandırdı.

9 /14 Takviye güçler, YPG/SDG'li teröristlerle olan temas hatlarına yerleşti.

10 /14 Askeri sevkiyat içerisinde zırhlı personel taşıyıcılar da yer aldı.

11 /14 Sahadaki durumu Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti rapor etti.

12 /14 Suriye ordusu, olası bir askeri harekete sert karşılık vereceğini açıkladı.

13 /14 Tehdit oluşturan grupler Meskene ve Deyr Hafir çevresinde konuşlandı.