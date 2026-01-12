Yeni Şafak
Suriye ordusu Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

18:4112/01/2026, Pazartesi
AA
<p>YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgesi</p>
YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgesi

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğusunda işgal altında tuttuğu Meskene ve Deyr Hafir bölgesine yeni silahlı gruplar göndermesinin ardından, Suriye ordusu bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti. Ordu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi.

YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir bölgesini işgal altında tutuyor.

Terör örgütü, kontrol ettiği bu bölgelere yeni silahlı gruplar gönderdi.

Suriye ordusu, bu hamle üzerine bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti.

Gelişmeleri Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu.

Ordu birlikleri özellikle Meskene-Deyr Hafir hattına yoğunlaştı.

Silahlı unsurların içinde eski rejimin kalıntıları da yer alıyor.

SDG'ye bağlı gruplar Halep'in doğusundaki kırsal kesime ulaştı.

Suriye Arap Ordusu, cephe hatlarına yeni birlikler konuşlandırdı.

Takviye güçler, YPG/SDG'li teröristlerle olan temas hatlarına yerleşti.

Askeri sevkiyat içerisinde zırhlı personel taşıyıcılar da yer aldı.

Sahadaki durumu Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti rapor etti.

Suriye ordusu, olası bir askeri harekete sert karşılık vereceğini açıkladı.

Tehdit oluşturan grupler Meskene ve Deyr Hafir çevresinde konuşlandı.

Suriye ordusu bölgedeki askeri varlığını artırma kararı aldı.

#Suriye
#YPG/SDG
#Terör Örgütü
