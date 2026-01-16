Yeni Şafak
Suriye ordusu Deyr Hafir'de YPG/SDG'yi vurdu: Örgüt elebaşı Abdi 'çekilme' kararını duyurdu

Suriye ordusu Deyr Hafir'de YPG/SDG'yi vurdu: Örgüt elebaşı Abdi 'çekilme' kararını duyurdu

21:2716/01/2026, Cuma
G: 17/01/2026, Cumartesi
AA
Suriye ordusu, PKK elebaşlarından Bahoz Erdal'ın getirildiğini belirttiği Deyr Hafir'e saldırı başlattı.
Suriye ordusu, PKK elebaşlarından Bahoz Erdal'ın getirildiğini belirttiği Deyr Hafir'e saldırı başlattı.

Suriye ordusu, başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etti. Ordu, Esed artıklarıyla da iş birliği yapan terör yuvalarının haritalarını yayınladı ve ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00’da operasyon başlattı. Terör mevzilerinin vurulması sonrası örgütün elebaşlarından Abdi Şahin, 'çekilme' kararı aldıklarını duyurdu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 Karayolu'nda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise olası operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engellemişti.

Ordu, dün gece Deyr Hafir'deki bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak teslim olduğunu duyurmuş, bu sabah da örgüt mensuplarına silah bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.


Suriye ordusu Deyr Hafir'de YPG/SDG'yi vurdu: Örgüt elebaşı Abdi 'çekilme' kararını duyurdu
16 Ocak, Cuma

Akşam saatlerinde operasyon başlatıldı

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de örgüte karşı operasyona başladı.

Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.

Bölge kaynakları, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

23.10’da başlayan 10 dakikalık sessizliğin ardından Deyr Hafir girişinde ve içinde büyük patlamalar meydana geldi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

"PKK, Kandil'den getirttiği Bahoz Erdal ile operasyon hazırlığında"

Suriye ordusu operasyon öncesi yapılan ve askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamasında ise,
PKK’nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal’ın, "Suriye halkına ve ordu birliklerine karşı yürütülen askeri operasyonları koordine etmek amacıyla Kandil Dağları’ndan Tabka bölgesine geldiğini" bildirdi.

"İran yapımı İHA'larla saldırı yapacaklar"

Açıklamada ayrıca, teröristlerin Halep ve doğu kırsalındaki bölgelere yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Bu kapsamda Maskanah ve Deir Hafer bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracının (İHA) sevk edildiği, söz konusu İHA’ların sivilleri hedef alabilecek saldırılarda kullanılmasının planlandığı belirtildi.
Vurulacağı duyurulan 4 bölge.

Şara'dan Suriyeli Kürtlere çağrı: Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki Kürt halkına seslendi.

"Ey Kürt halkımız, ey Selahaddin soyundan gelenler, Kürt halkımıza zarar vermek istediğimiz yönündeki anlatıya inanmaktan sakının."
diyen Şara şu sözleri sarf etti:
"Allah'a yemin olsun ki, size zarar veren herkes kıyamet gününe kadar bizim düşmanımız olacaktır.
Sizin hayatınız bizim hayatımızdır ve biz ülkenin ve halkının refahı, kalkınması, yeniden yapılanması ve milletin birliğinden başka bir şey istemiyoruz.
Topraklarından zorla çıkarılan herkesi, silahlarını bırakmaktan başka hiçbir şart koşulmaksızın, güvenli ve koşulsuz olarak geri dönmeye çağırıyorum.
Sizleri bu milletin inşasına, güvenliğinin ve birliğinin korunmasına aktif olarak katılmaya ve diğer her şeyi reddetmeye davet ediyorum."

PKK elebaşı Şahin: Çekiliyoruz

YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.

Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin “10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti” gösterme amacı taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00’da Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü.

İnsani koridordan geçiş yapan siviller.

Bahoz Erdal kim?

Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin, 1969 yılında Suriye'de doğdu.

Şam'da tıp eğitimi aldı. 1990'lı yılların başında terör örgütüne katılan Hüseyin, terör örgütü içinde "Bahoz Erdal" ve "Doktor Bahoz" kod adını kullanıyor.

2004-2009 yıllarında örgütün sözde askeri kanadı Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçen Fehman Hüseyin'in adı, Yüksekova Dağlıca taburu ile Yeşiltaş ve Şemdinli Aktütün karakollarına düzenlenen saldırıların talimatını veren kişi olarak kayıtlara geçti.

"Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin.

Terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin arasında 2008 yılında yaşanan ve örgüt içinde karışıklığa neden olan kavganın ardından görevden alınacağını anlayan Fehman Hüseyin, Alman dağcıların kaçırılması emrini de vermişti.

Terörist elebaşı Abdulah Öcalan'ın talimatıyla PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak 2002'de kurulan terör örgütü PYD yapılanması içinde de söz sahibi olan Fehman Hüseyin, İçişleri Bakanlığı ödül yönetmeliği kapsamında aranan teröristler listesinin yer aldığı kırmızı kategoride bulunuyor.

Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, 2020 yılında yaptığı açıklamada, Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


