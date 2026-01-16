Suriye ordusu Deyr Hafir'de YPG/SDG'yi vurdu: Örgüt elebaşı Abdi 'çekilme' kararını duyurdu

Suriye ordusu, başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etti. Ordu, Esed artıklarıyla da iş birliği yapan terör yuvalarının haritalarını yayınladı ve ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00’da operasyon başlattı. Terör mevzilerinin vurulması sonrası örgütün elebaşlarından Abdi Şahin, 'çekilme' kararı aldıklarını duyurdu.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 Karayolu'nda insani koridor açmıştı.
Terör örgütü YPG/SDG ise olası operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engellemişti.
Ordu, dün gece Deyr Hafir'deki bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak teslim olduğunu duyurmuş, bu sabah da örgüt mensuplarına silah bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.
Akşam saatlerinde operasyon başlatıldı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de örgüte karşı operasyona başladı.
Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.
Bölge kaynakları, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.
23.10’da başlayan 10 dakikalık sessizliğin ardından Deyr Hafir girişinde ve içinde büyük patlamalar meydana geldi.
Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.
Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi.
Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.
"PKK, Kandil'den getirttiği Bahoz Erdal ile operasyon hazırlığında"
"İran yapımı İHA'larla saldırı yapacaklar"
Açıklamada ayrıca, teröristlerin Halep ve doğu kırsalındaki bölgelere yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Şara'dan Suriyeli Kürtlere çağrı: Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki Kürt halkına seslendi.
PKK elebaşı Şahin: Çekiliyoruz
Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin “10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti” gösterme amacı taşıdığı savunuldu.
Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00’da Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü.
Bahoz Erdal kim?
Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin, 1969 yılında Suriye'de doğdu.
Şam'da tıp eğitimi aldı. 1990'lı yılların başında terör örgütüne katılan Hüseyin, terör örgütü içinde "Bahoz Erdal" ve "Doktor Bahoz" kod adını kullanıyor.
2004-2009 yıllarında örgütün sözde askeri kanadı Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçen Fehman Hüseyin'in adı, Yüksekova Dağlıca taburu ile Yeşiltaş ve Şemdinli Aktütün karakollarına düzenlenen saldırıların talimatını veren kişi olarak kayıtlara geçti.
Terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin arasında 2008 yılında yaşanan ve örgüt içinde karışıklığa neden olan kavganın ardından görevden alınacağını anlayan Fehman Hüseyin, Alman dağcıların kaçırılması emrini de vermişti.
Terörist elebaşı Abdulah Öcalan'ın talimatıyla PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak 2002'de kurulan terör örgütü PYD yapılanması içinde de söz sahibi olan Fehman Hüseyin, İçişleri Bakanlığı ödül yönetmeliği kapsamında aranan teröristler listesinin yer aldığı kırmızı kategoride bulunuyor.
Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, 2020 yılında yaptığı açıklamada, Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü iddia etmişti.