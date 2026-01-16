Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’den yaklaşık bin aile güvenli bölgelere ulaştı

Terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’den yaklaşık bin aile güvenli bölgelere ulaştı

14:4216/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Deyr Hafir’de neler oluyor? Siviller güvenli bölgelere geçiyor
Deyr Hafir’de neler oluyor? Siviller güvenli bölgelere geçiyor

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’den yaklaşık 1000 aile, patika yolları kullanarak hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere ulaşmayı başardı.

Terör örgütü, Deyr Hafir’den çıkmak isteyen sivillerin ayrılmasını silah zoruyla engellemeyi sürdürüyor.

Buna rağmen bazı sivillerin tarlalar ve patika yolları kullanarak güvenli bölgelere geçmeyi başardığı aktarıldı. Bölgeden ayrılan aileler, Deyr Hafir’in terörden temizlenmesinin ardından evlerine geri dönmeyi umut ediyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, bölgeden çıkan ailelerin kayıtlarını tutarken, kontrol noktalarında konuşlu ambulans ve yardım ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Anadolu Ajansı’nın Suriye Sivil Savunma ekiplerinden aldığı bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 1000 aile Deyr Hafir’den çıktı.

Yetkililer, bazı ailelerin farklı güzergâhlardan geçmesi nedeniyle kayıt altına alınamadığını, bu nedenle sayının 1000’in üzerinde olabileceğini ifade etti.

Sivil savunma ekipleri, dün ise yaklaşık 300 ailenin bölgeden ayrıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün 09.00 - 17.00 saatleri arasında sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuştu.

Sivillerin çıkışının devam edebilmesi için insani koridorun süresinin bugün de 09.00 - 17.00 saatleri arasına uzatıldığı açıklandı.

Suriye ordusu, belirtilen saatlerin ardından terör örgütünün sivillerin çıkışını engellemeyi sürdürmesi halinde müdahalede bulunacağını bildirdi.



#pkk
#YPG
#Deyr Hafir
#Suriye
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: Üniversite sınavı ne zaman, TYT-AYT-YDT YKS başvuru tarihi açıklandı mı?