SDG/YPG şehri terk etti: Halep güvende

04:0012/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Halep Valisi Azzam el-Garib
Suriye ordusunun operasyonu ardından Halep’teki son SDG/YPG’li grup da şehri terk etti. Halepliler SDG’lilerin çıkışını sevinç gösterileriyle kutladı.

Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep’te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep Valisi Garib, “Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir” ifadelerini kullandı. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli olarak yeniden istikrara kavuştuğunu ifade eden Halep Valisi, kentte huzur ve güven ortamının tesis edildiğini söyledi.

YARINLAR DAHA İSTİKRARLI OLACAK

Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti. Halep Valisi Garib, “Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır” diye konuştu.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Öte yandan YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud’da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi. Ancak mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.



