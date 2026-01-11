Avrupa'dan Suriye'ye açık çek: 'Yeniden toparlanması ve inşası için elimizden geleni yapacağız'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye ile ilişkilerde yeni sayfa açma hedefiyle Yüksek Düzeyli Diyalog, Avrupa Yatırım Bankasının faaliyete geçmesi ve İşbirliği Anlaşması'nın yeniden başlatılması gibi adımlar atmayı amaçladıklarını bildirdi.





AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'yla Şam'a düzenlediği ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Yeni, barışçıl, kapsayıcı ve güvenli bir Suriye hedefine ulaşma konusundaki kararlılığınızı destekliyoruz. Aralık 2024'ten bu yana AB, yetkililer ve sivil toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak Şam'da yeniden yer alıyor."





Bu yılın ilk yarısında Yüksek Düzeyli Diyalog ile başlayarak yeni bir siyasi ortaklık kurmak istediklerini bildiren von der Leyen, ayrıca Avrupa Yatırım Bankasını Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet ettiklerini bildirdi.





620 milyon avroluk mali destek

Von der Leyen, 2011'de askıya alınan ve öncesindeki dönemde ikili ilişkilerin temelini oluşturan AB-Suriye ile İşbirliği Anlaşması'nın yeniden başlatılması için görüşmelere başlamak istediklerini de dile getirdi.





Suriye'nin, Avrupa ekonomik pazarına erişiminden yeniden faydalanmaya başlaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Suriye'ye 2026 ve 2027 yılları için yaklaşık 620 milyon avroluk mali destek taahhüdünde bulundu.





Von der Leyen, bu paketin tamamının hükümetin halk için temel hizmetleri yeniden sağlamasına ve devlet kurumlarını yeniden inşa etmesine destek olma hedefini taşıdığını aktardı.





Ne olmuştu?

Suriyelilerin evlerine dönme ve burada hayatlarını yeniden kurma konusunda da Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de dahil olmak üzere, bölgesel ortaklarla çalışmaları hızlandıracaklarını kaydetti.





AB, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları 20 Mayıs 2025'te kaldırmıştı.





Von der Leyen ile Costa'nın ziyareti, AB'den Suriye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret oldu.



