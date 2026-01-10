Yeni Şafak
Suriye ordusu duyurdu: Şeyh Maksut'ta operasyon tamam

Suriye ordusu duyurdu: Şeyh Maksut’ta operasyon tamam

09:26 10/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Halep'in Şeyh Maksut mahallesinde güvenlik operasyonları tamamlandı
Halep'in Şeyh Maksut mahallesinde güvenlik operasyonları tamamlandı

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut mahallesindeki güvenlik operasyonlarının tamamlandığını duyurdu.


Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.


Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.


Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verilirken sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.


Suriye ordusu duyurdu: Şeyh Maksut’ta operasyon tamam
Dünya
10 Ocak, Cumartesi

Patlama sesleri duyuluyor

Öte yandan, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi.


Öte yandan Suriye ordusundan yapılan son açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde perasyonun tamamlandığı ve Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını vurgulandı.



