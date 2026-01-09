Yeni Şafak
Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksut Mahallesi’nde 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başladığını açıkladı. SANA'nın aktardığına göre yaklaşık 20 SDG üyesi örgütten ayrıldı.

Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi’nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklarken, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu 20 kişinin örgütten ayrıldığını açıkladı.


Suriye Ordu Operasyon Odası, Halep’in Şeyh Maksut Mahallesi’ni
"kapalı askeri bölge"
ilan ederek, yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlatıldığını açıkladı. Kararın terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’teki sivil ve güvenlik noktalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların ardından alındığı bildirildi. Yetkililer, mahalle sakinlerini pencerelerden uzak durmaları, binaların alt katlarına inmeleri ve terör örgütü mevzilerine yaklaşmamaları konusunda şiddetle uyardı.

Öte yandan, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre Halep’te SDG üyesi yaklaşık 20 kişi örgütten ayrıldı. Güvenlik güçlerinin örgütten firar eden söz konusu kişilere güvenlik konusunda yardım sağladığı belirtildi.



