Halep’teki Şeyh Maksut Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi’nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklarken, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu 20 kişinin örgütten ayrıldığını açıkladı.
Öte yandan, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre Halep’te SDG üyesi yaklaşık 20 kişi örgütten ayrıldı. Güvenlik güçlerinin örgütten firar eden söz konusu kişilere güvenlik konusunda yardım sağladığı belirtildi.