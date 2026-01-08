Yeni Şafak
Başkan Trump'tan barış içinde 'Suriye desteği': Bölgenin istikrarı için hayati önem taşıyor

22:488/01/2026, Perşembe
AA
ABD Başkanı Donald Trump
Beyaz Saray yetkilisi, Suriye'deki son durumlara ilişkin yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Suriye'nin "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilerek, ABD Başkanı Trump'ın, istikrarlı, birleşik ve barış içinde bir Suriye'yi desteklediği ifade edildi.

Beyaz Saray, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin,
"Başkan (Donald) Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor."
açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki son duruma ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında,
"Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir."
ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin herhangi bir şekilde
"yeniden terörizm üssü haline gelmemesi"
gerektiği belirtilen açıklamada,
"İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır."
değerlendirmesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de
"tüm taraflara itidal çağrısı"
nda bulunurken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında,
"Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır."
ifadesine yer verilmişti.

Suriye'deki olaylar

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep şehrine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil 55 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu aktarıldı.



