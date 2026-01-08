Başkan Trump'tan barış içinde 'Suriye desteği': Bölgenin istikrarı için hayati önem taşıyor

Beyaz Saray yetkilisi, Suriye'deki son durumlara ilişkin yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Suriye'nin "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilerek, ABD Başkanı Trump'ın, istikrarlı, birleşik ve barış içinde bir Suriye'yi desteklediği ifade edildi.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki son duruma ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.
Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de belirtilmişti.
Suriye'deki olaylar
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep şehrine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.
Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.
PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.
Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil 55 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu aktarıldı.