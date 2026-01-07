Yeni Şafak
Suriye ordusu Halep'te PKK'yı bombalıyor

18:177/01/2026, Çarşamba
Suriye ordusu, sivillerin Halep'ten çıkışına engel olan PKK/YPG'ye operasyon başlattı.
Terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı için Suriye Devleti ile müzakereler askıya alındı. Yaşananlar sonrasında teröristler, Halep'te sivilleri katletti. Suriye ordusu, gelişmeler üzerine bölgedeki PKK/YPG mevzilerini bombalamaya başladığını duyurdu.

Terör örgütü YPG/SDG'ye Şam hükümeti tarafından verilen mühlette sona gelindi. Müzakerelerin askıya alınmasının ardından teröristler, Halep'teki sivil yerleşimlere topçu atışlarında bulundu.

4 sivilin hayatını kaybettiği menfur saldırıların ardından Suriye ordusu, terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütünün Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivilleri engellemek amacıyla ateş açtığını bildirdi.

YPG, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanarak güvenlik güçlerinin operasyonunu engellemeye çalışıyor.

Suriye Ordusu duyurmuştu: Operasyon yapılacak

Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG’nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.

AFP: Bombalama başladı

AFP haber ajansı, Suriye ordusunun Halep'teki PKK/YPG mevzilerini bombalamaya başladığını duyurdu.

PKK'nın sivillere saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör örgütünün Halep’teki yerleşim bölgelerini dün itibarıyla hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 16'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
