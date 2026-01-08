PKK/SDG elebaşlarından Salih Müslim panikledi: Suriye ordusu vahşice saldırıyor

Suriye ordusunun Halep'te sivilleri katleden PKK/YPG/SDG unsurlarına yönelik operasyonu, terör örgütü liderlerinden Salih Müslim'i telaşlandırdı. 10 Mart Anlaşması’nın tarafların gönlüne göre olmadığını iddia eden Müslim, özellikle Türkiye’nin bu anlaşmadan kurtulmak istediğini söyledi. Bu nedenle anlaşmanın bitirilmeye çalışıldığını ileri süren terörist elebaşı, "Fırsat buldukları an saldırıyorlar. Bu kadar anlaşma vardı, halen de saldırıyorlar ve saldırılar da çok vahşice oluyor" ifadelerini kullandı.
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine operasyon düzenledi.
Eşrefiyye mahallesi teröristlerden tamamen arındırılırken; bölgedeki şiddetli çatışmalar da gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sürüyor.
Suriye ordusunun bu operasyonları ise terör örgütü liderlerinden Salih Müslim'i bir hayli telaşlandırdı.
PKK elebaşı Müslim panikledi
10 Mart Anlaşması’nın tarafların gönlüne göre olmadığını iddia eden Müslim, 10 Mart ve 1 Nisan anlaşmalarında tarafların sözlerinde durmayacağını, anlaşmaları uygulamayacaklarının açıkça görüldüğünü söyledi.
"Suriye ordusu vahşice saldırıyor"
'Türkiye'ye karşı' Kürtlere çağrı
Kürtlere Türkiye'ye karşı çağrı yapan PKK elebaşı, meselenin Türkiye’nin menfaatleriyle ilgili olduğunu ve Kürtlerin de bunu bilmesi gerektiğini savundu.
İsrail yalanlarına sarıldı: "Şara yaralandı, Ankara'ya götürüldü"
Ahmed Şara’nın durumuna ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müslim, Suriye liderinin esir alındığı yalanını ortaya attı.
Şara’nın ya Türkiye’de ya da Şam’da esir tutulduğunu öne süren Müslim, çıkıp en azından iki kelime etmesi gerektiğini ifade etti.
İsrail'in 'Şara yaralandı' yalanına sarılan Müslim, “Yaralanınca Ankara’ya hastaneye götürüldü denildi. O günden beri görünmüyor. Öyle değilse çıkıp iki kelime etsin” ifadelerini kullandı.