Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi

Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi

10:579/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren ateşkes ilan ettiğini, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmesi istenirken, bu süre saat 09.00’da sona erdi.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik operasyon başlatılan Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Halep şehrindeki sivillerin güvenliğine yönelik duyulan endişe ve yerleşim bölgelerinde yeni bir askeri gerilimin önlenmesi amacıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti" ifadeleri kullanıldı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00’da sona erdiği aktarıldı. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı.


YouTube
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi
Dünya
09 Ocak, Cuma

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi’ndeki birçok noktada kontrol sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.



#Suriye Savunma Bakanlığı
#Halep
#ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma günü neler yapılır? Cuma günü yapılması sevap olan ibadetler