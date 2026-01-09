Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Halep şehrindeki sivillerin güvenliğine yönelik duyulan endişe ve yerleşim bölgelerinde yeni bir askeri gerilimin önlenmesi amacıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti" ifadeleri kullanıldı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00’da sona erdiği aktarıldı. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı.