MSB'den Halep açıklaması: Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te SDG'ye yönelik operasyona ilişkin, "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Bakanlık açıklamasında, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Karadeniz'in güvenliği
Açıklamada, Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderilmesi ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin soru üzerine Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğu, bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Gemilere yönelik taciz" iddiaları
Bakanlık, Yunanistan basınında iddia edilen "gemilere yönelik taciz" iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
İsrail'in Somaliland'ı tanıması
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin sorular üzerine, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.
Bu durumun Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadele
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak’tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında; sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic’de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 441) kilometreye ulaşıldı. Böylece Tel Rıfat’ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic’de ise yüzde doksan biri imha edildi.
Hudut güvenliği
Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi. Buna göre; hudut güvenliği faaliyeteri kapsamında yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalandı. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlık açıklamasında, bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak, "İsrail, Gazze’deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam etmekte ve birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail’in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir" ifadelerine yer verildi.
Savunma sanayi
Savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığı belirtilen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda; Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile, Millî Piyade Tüfeğinin (MPT-76), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı aktarıldı.
Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.