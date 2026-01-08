Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

12:198/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak itibarıyla başlayacak.
Bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak itibarıyla başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama geldi. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıda Aktürk, birçok önemli noktaya değindi.


Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücreti de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.



BEDELLİ ASKERLİK FİYATI BELLİ OLDU

Aktürk, personel temini kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurularının 18 Ocak’a, MSB ve bağlı kurumlar için memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak’a, Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının ise 29 Ocak’a kadar devam edeceğini duyurdu.


Bedelli askerlik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 2026 yılının ilk altı ayı için 333 bin 89 lira olarak belirlendiğini belirten Aktürk, başvuruların 7 Ocak itibarıyla başladığını söyledi.




#msb
#bedelli askerlik
#askerlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Bursa kurasına katılacaklar isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?