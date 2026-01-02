Yeni Şafak
MSB: Van'da 50,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 50 kilo 930 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 50 kilo 930 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.


