Emekliye çifte ikramiye için takvim oluştu! SSK, Bağkur ve EYT'li emekli dilekçesi verenler için son tarih...

Bayram öncesi emeklilerin en önemli gelir kalemlerinden biri olan ikramiyelerde artış beklentisi güç kazandı. 4 bin lira olarak ödenen mevcut tutarın yükseltilmesi için çalışma yürütülürken, yeni rakamın 5 bin ila 5 bin 500 lira aralığında olabileceği konuşuluyor. Gözler hem artış oranına hem de ödeme takvimine çevrildi.

1 /7 Milyonlarca emekli ve hak sahibi için bayram ikramiyesinde yeni bir düzenleme ihtimali gündemde. Ekonomik koşullar ve maaş artışları sonrası ikramiyenin güncellenmesi beklenirken, kulislerde 5 bin lira formülü ağırlık kazanmış durumda. Nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

2 /7 EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 17 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyeye yapılacak artışı ve ödeme takvimini bekliyor. Halen dosya başına 4 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesinin artırılması için hazırlık yapılıyor.

3 /7 Kulislerde yeni tutarın 5 bin lira seviyesine çıkarılması seçeneği öne çıkarken, 5 bin 500 lira formülü de gündemde yer alıyor. Artış oranına ilişkin kararın önümüzdeki hafta netleşmesi ve ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Teklif, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

4 /7 ÖDEME TAKVİMİ MART AYINDA AÇIKLANACAK Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. İlk bayram ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Özellikle 15-19 Mart aralığı öne çıkıyor. Kesin ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yasa düzenlemesinin ödeme tarihine yetişmesi halinde emeklilere zamlı tutar üzerinden ödeme yapılacak. Dul ve yetimler de hisseleri oranında artıştan yararlanacak.

5 /7 OLASI SENARYOLARA GÖRE ÖDEME TUTARLARI İkramiyenin 5 bin liraya çıkarılması halinde: Emeklilere 5 bin lira, Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 750 lira, Yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin 500 lira, Yüzde 25 oranında aylık alanlara 1.250 lira ödeme yapılacak. Tutarın 5 bin 500 liraya yükselmesi durumunda ise: Emeklilere 5 bin 500 lira, Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 4 bin 125 lira, Yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin 750 lira, Yüzde 25 oranında aylık alanlara 1.375 lira yatırılacak.

6 /7 KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK? Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için bayramın bulunduğu ayda aylık bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları, başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Şubat sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar, işlemleri tamamlanırsa bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. İşlemlerin yetişmemesi halinde ödeme daha sonra yapılacak. 28 Şubat’a kadar başvuru yapanlar, her iki bayram ikramiyesinden de yararlanabilecek.