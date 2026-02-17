2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan yeni yılın en kapsamlı iş ilanları listesi, iş arayan binlerce vatandaş için büyük fırsatlar sunuyor. Kamu memur alımı ve kurum dışı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik koruması, büro memuru ve teknik personel kadrolarında dev alımlara imza atılıyor. İşte Şubat 2026 İŞKUR güncel iş ilanları ve başvuru rehberi.
Yeni yılda istihdam seferberliği kapsamında güncellenen İŞKUR e-Şube ekranında, hem KPSS şartı aranan memur kadroları hem de deneyim şartı gözetmeksizin yapılan işçi alımları dikkat çekiyor. Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin 4/B sözleşmeli personel ilanları için başvurular devam ederken, İUP (İşgücü Uyum Programı) kapsamında günlük ödeme alan yeni modeller de devreye alındı.
Şubat 2026 İŞKUR Kamu Personeli ve Memur Alımı İlanları
Şubat ayının ortasına doğru kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere arka arkaya ilanlar yayınlamaya başladı. Şu an yayında olan ve başvurusu devam eden bazı kritik ilanlar şunlardır:
İstanbul İli Kartal Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
İstanbul ili Kartal Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alımı yapılacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR İstanbul güncel iş ilanları
İlanın Son Tarihi İlanın Başlığı İlanın Detayı
04.02.2026 23:59
(bugün sona eriyor)
KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC A.Ş.
05.02.2026 23:59
(son 1 gün kaldı)
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
05.02.2026 23:59
(son 1 gün kaldı)
KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC A.Ş.
05.02.2026 23:59
(son 1 gün kaldı)
İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.
06.02.2026 23:59
(son 2 gün kaldı)
İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.
06.02.2026 23:59
(son 2 gün kaldı)
Çatalca Belediyesi Personel A.Ş.
06.02.2026 23:59
(son 2 gün kaldı)
Silivri Öğretmenevi İktisadi İşletmesi
09.02.2026 23:59 İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.)
10.02.2026 23:59 İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.
28.02.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
28.02.2026 23:59 Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.
31.03.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
01.04.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
30.05.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
İŞKUR Ankara güncel iş ilanları
İlanın Son Tarihi İlanın Başlığı İlanın Detayı
06.02.2026 23:55
(son 2 gün kaldı)
ANKARA BELKA A.Ş.
06.02.2026 23:55
(son 2 gün kaldı)
ANKARA BELKA A.Ş.
06.02.2026 23:59
(son 2 gün kaldı)
Ankara-Belka A.Ş.
İzmir iline ait İlanlar
İlanın Son Tarihi İlanın Başlığı İlanın Detayı
04.02.2026 17:30
(bugün sona eriyor)
İzmir Dikili Jeotermal Gıda Turz. Teks. Tic. San. A.Ş.
07.02.2026 23:59
(son 3 gün kaldı)
İzmir Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi
30.11.2026 23:59 İzmir Beydağ Belediyesi Personel Ltd.Şti.
İŞKUR İŞ İLANLARI ŞUBAT 2026
Kamu memur alımı ilanları için tıklayın
Kurum dışı işçi alımı listesi için tıklayın
En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları (KPSS’siz İlanlar)
İŞKUR üzerinden özel sektör ve kamu kurum dışı ilanlarda KPSS şartı aranmadan en çok şu pozisyonlara alım yapılıyor:
Temizlik Görevlisi (Hastaneler, okullar ve ofisler için)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı ve silahsız)
Büro Memuru / Danışma Görevlisi
Beden İşçisi (Genel üretim ve lojistik)
Şoför (Ağır vasıta ve binek)
Satış Temsilcisi ve Muhasebe Elemanı
İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber)
İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak için iki ana kanal bulunmaktadır. Başvurular tamamen ücretsizdir.
İŞKUR e-Şube Üzerinden: esube.iskur.gov.tr adresine giderek e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Özgeçmişinizi doldurup "İş Arama Statüsü"nü Aktif hale getirin.
Kariyer Kapısı: Kamu memur alımları için ilanların çoğu Kariyer Kapısı üzerinden dijital olarak alınmaktadır.
ALO 170: İnternet erişimi olmayan vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi olan ALO 170’i arayarak ilanlar hakkında bilgi alabilir ve kayıt oluşturabilir.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Her ilanın özel şartları (sertifika, ehliyet, eğitim düzeyi) olsa da genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Emekli veya malul aylığı almıyor olmak (Özel programlar hariç).
Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.