Adana TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi. 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400 için kura çekilişi gerçekleştirilecek. Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte TOKİ Adana kura listesi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi. Bu hafta kurası çekilecek iller arasında Adana da yer aldı.
TOKİ Adana kurası ne zaman?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Adana’daki 12 bin 400 için kura çekilişi 20 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Adana kura listesi.