Emeklilikte kademeli sistem beklentisi gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, kendilerine de erken emeklilik hakkı tanınması için hükümetten adım bekliyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi dikkat çekerken, gözler şimdi 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlara yönelik kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. 1999 sonrası yılları kapsayacak emeklilik düzenlemesine ilişkin yasa teklifi Meclis'te sunuldu. Vatandaşlar, “Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartlar nasıl belirlenecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 1999 ile 2008 arası kademeli emeklilik yaş-prim tablosu açıklandı. İşte detaylar.
Kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artmakta. EYT sonrası kademeli emeklilik talepleri artıyor. 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik yolu açılması için vatandaşlar, yetkililerden çalışma bekliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OVP’ye girken bir yandan da 2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. İşte 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik teklifi düzenlemesine ilişkin detaylar.
Kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu mu?
Kademeli emeklilik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kademeli (erken) emeklilik gündemi, 2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanların öncelikli takibinde yer alıyor.
Emeklilik sistemine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar kapsamında özellikle TES düzenlemeleriyle beraber kademeli emeklilik konusu öne çıktı. Son gelişmede ise CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu ve gözler yapılacak yasal sürece çevrildi.
Kademeli emeklilik yasası teklifi neler var, maddeleri neler, kimler erken emekli olacak?
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, 08 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor.
Ayrıca, esnaf ve memurlar için mevcut 9000 prim günü şartının 7200 güne indirilmesi teklif ediliyor. Bu düzenleme ile hem çalışanların emeklilik haklarına daha erken kavuşmaları hem de prim yükünün azaltılması hedefleniyor.
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı.
1999 sonrasında işe başlayanlar arasında büyük bir prim günü farkı olduğunu vurgulayan ve bu durumun sosyal güvenlik açısından ölçülürlük ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Akay ayrıca, 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memurlar ve esnaflar için prim ödeme gün sayısının 9000'e çıkarılmasının da adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.
Emeklilik sistemi değişecek mi yaş ve prim gün sayısı düşecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
Kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999 sonrası kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" diyerek, bu konudaki beklentilerin boşa olmadığını vurguladı. Aynı koşullarda çalışan bireylerin, prim ve yaş farkıyla farklı muamelelere maruz kalmasının sistemdeki adaleti zedelediğini belirtti. Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti. Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.
Kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesini isteyenler aynen EYT de olduğu gibi dernekleşerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
8 Eylül 1999 Sonrası Sigortalılara Adil ve Kademeli Emeklilik İçin Geçiş Modeli Sigorta Başlangıcı – Emeklilik Şartları
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim
Kısmi Emeklilik yaş ve prim şartı
Kadın: 52 yaş / 4.500 prim
Erkek: 54 yaş / 4.500 prim
2009 ve Sonrası emeklilik yaş ve prim şartı
Kadın: 53 yaş / 7.200 prim
Erkek: 55 yaş / 7.200 prim
EMADDER’in Talebi: Kademeli Emeklilik Tablosu