Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Burak Ceyhan kimdir?

Burak Ceyhan kimdir?

09:2420/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Burak Ceyhan
Burak Ceyhan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Burak Ceyhan getirildi. Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik Suçlar Bürosu’nun başında bulunuyordu.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

Burak Ceyhan kimdir?

Eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Narkotik Suçlar Bürosu Başkanlığı görevindeydi. Yeni atanan isimlerden Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik Suçlar Bürosu’nun başında bulunuyordu.

#Burak Ceyhan
#Resmi Gazete atamaları
#Akın Gürlek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek avantajlı 90 bin TL promosyon: 15 banka SSK, Bağ-Kur'lu emekliye fırsatlar listelendi