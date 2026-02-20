Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Burak Ceyhan getirildi. Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik Suçlar Bürosu’nun başında bulunuyordu.
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.
Burak Ceyhan kimdir?
Eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Narkotik Suçlar Bürosu Başkanlığı görevindeydi. Yeni atanan isimlerden Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik Suçlar Bürosu’nun başında bulunuyordu.