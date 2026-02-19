TRT 1 ve tabii spor ekranlarında bu akşam futbol coşkusu yaşanacak. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi play off turu karşılaşmaları TRT ve tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'i konuk ederken, Samsunspor ise Makedon ekibi Shkendija deplasmanında galibiyet arayacak. Shkendija - Samsunspor ve Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 ve tabii ekranlarını takip edecek. İşte 19 Şubat Perşembe TRT 1 tabii canlı yayın izleme sayfası ve karşılaşmalardan notlar.
Fenerbahçe ve Samsunspor maçı TRT 1'de
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Shkendija - Samsunspor mücadelesi ise saat 23.00'da başlayacak ve bu maçta aynı şekilde TRT 1 kanalından şifresiz canlı takip edilebilecek.
Fenerbahçe, Nottingham Forest’i konuk edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest’i konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, 19 Şubat saat 20.45’te sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe, taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor.
Avrupa kupalarında 299. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu akşam oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.
Avrupa Ligi’nde 157. maç
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 194 gole engel olamadı.
İngiliz takımları ile 22. kez
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United’a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2’şer, Newcastle United ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Goller Talisca ve Kerem’den
Fenerbahçe’nin, Avrupa Ligi’nde kaydettiği 10 golün 4’üne Talisca, 4’üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1’er gol kaydetti.
Guendouzi, Kante ve Cherif, listeye eklendi
Fenerbahçe, UEFA’ya verdiği listede yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N’Golo Kante ve Sidiki Cherif’i dahil etti. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayla mücadele eden Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.
Nottingham Forest, 13. bitirdi
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasını 14 puanla 8. sırada bitirdi. İngiliz ekibi, Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros’u mağlup ederken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı. Midtjylland ve Braga’ya ise yenildi. Kırmızı-beyazlılar rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. İngiliz temsilcisinde Igor Jesus 6 golle takımını sırtlarken, Kalimuendo 2, Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James Mcatee de 1’er gol kaydetti.
Samsunspor, Makedonya'da galibiyet peşinde
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak.
Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.
Samsunspor'da Thomas Reis'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.
UEFA listesine 3 futbolcu eklendi
Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.
Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.