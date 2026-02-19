Mukabele, Kur’an-ı Kerim’in karşılıklı okunması ve takip edilmesi anlamına gelir. Özellikle Ramazan ayında, camilerde veya evlerde cemaat hâlinde yapılan bir gelenektir. Ramazan ayı mukabelesi, Diyanet TV, TVNET, Kanal 7 ve TRT’de ekranlarından takip edilmekte. İşte 2026 Ramazan ayı mukabele saatleri.
Bu uygulamada, bir kişi Kur’an-ı Kerim’i yüksek sesle okurken, diğer katılımcılar mushaflarından takip eder veya dinler. Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Cebrail (a.s.) ile her yıl Ramazan ayında yaptığı Kur’an karşılıklı okuma geleneğine dayanır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mukabele programları yayınlanacak. Peki mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? İşte Diyanet TV mukabele saatleri 2026.
TVNET MUKABELE SAATİ 2026
TVNET’te de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da TVNET ekranlarından takip edilebilecek.
DİYANET TV MUKABELE SAATİ 2026
Ramazan ayı mukabelesi, Diyanet TV ekranlarından takip edilebiliyor. Mukabele, Diyanet TV ekranlarında her gün saat 15.00'te yayınlanıyor. Aynı zamanda her sabah saat 06:25'te mukabeleyi Diyanet TV'den takip etmek de mümkün oluyor.
TRT 1 MUKABELE SAATİ 2026
Her Ramazan, gönülleri huzurla dolduran mukabele geleneği, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta. Mukabele TRT 1'de her gün saat 06.25'da yayınlanacak
KANAL 7 MUKABELE SAATİ
Kanal 7’de de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da Kanal 7 ekranlarından takip edilebilecek.
MUKABELE NEDİR?
Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır. Bu gelenek, Cebrâil’in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır.