ABD'den İran'a yeni tehdit: Akıllılarsa anlaşma yaparlar

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden 'nükleer' müzakerelerde henüz nihayete varılamadı.

Donald Trump başkanlığındaki Vaşington yönetimi, süreci uzattığını iddia ettiği İran'a saldırı tehditlerini sürdürüyor.

Son olarak bir uçak gemisini daha Ortadoğu'da konuşlandıracağını duyuran ABD, Tahran yönetimini bir kez daha açıkça hedef aldı.

ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi de bugün Fas açıklarında görüldü.

İran'a yeni tehdit: Akıllılarsa anlaşma yaparlar

Beyaz Saray'dan yapılan tehditvari açıklamada, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var. Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran ile görüşmelerde biraz gelişme sağlandı. Ama bazı meselelerde hala birbirimizden çok uzağız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt

Trump, Diego Garcia ile tehdit etti

ABD Başkanı Trump, gerek görülmesi durumunda, Hint Okyanusu'nun orta kısımında yer alan Diego Garcia askeri üssünün de saldırıda kullanılacağını açıkladı.

Trump, Londra’nın, egemenliği Mauritius’a devredip üssü uzun süreli kiralama seçeneğini değerlendirdiği iddiaları üzerinden İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a hitaben açıklama yaptı.

Trump'ın Starmer'ı hedef alan 'Diego Garcia' açıklaması.

ABD Başkanı, Diego Garcia için gündeme geldiği öne sürülen 100 yıllık kira düzenlemesine sert tepki gösterdi.

Trump, ada üzerindeki “hak, mülkiyet ve menfaat” iddiaları çerçevesinde yapılacak uzun süreli bir kiralamanın “büyük hata” olacağını savundu.

Hint Okyanusu’nda stratejik bir konumda bulunan Diego Garcia’nın jeopolitik önemine dikkat çeken Trump, Birleşik Krallık ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır güçlü olduğunu belirtti. Ancak Starmer hükümetinin ada üzerindeki kontrolü zayıflatacak adımlar attığını iddia etti.

Trump, olası bir kriz senaryosunda ABD’nin Diego Garcia’yı ve İngiltere’deki Fairford Hava Üssü’nü kullanmak zorunda kalabileceğini ifade ederek, özellikle İran kaynaklı bir tehdide işaret etti.

Bu tür bir saldırının yalnızca Birleşik Krallık’ı değil, diğer müttefik ülkeleri de hedef alabileceğini öne sürdü.

Açıklamasında, Diego Garcia’nın Birleşik Krallık’tan “alınmaması” gerektiğini vurgulayan Trump, aksi bir durumun iki ülke arasındaki güçlü ittifaka zarar vereceğini söyledi.

Trump, ABD’nin Birleşik Krallık’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtirken, Londra yönetiminin iç siyasi ve ideolojik tartışmalar karşısında da “güçlü kalması” gerektiğini dile getirdi.

Trump’ın çıkışı, Hint Okyanusu’ndaki stratejik dengeler ve ABD-Birleşik Krallık savunma iş birliği açısından yeni bir tartışma başlatabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Diego Garcia üssü

ABD basını da savaş olasılığı yükseldiğini belirtti. İsrail merkezli Ynet News ise, "İsrailli yetkililer ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı büyük ölçekli bir askeri saldırıya giderek daha fazla eğilim gösterdiğini değerlendiriyor." haberini duyurdu.

Diego Garcia neden önemli?

Eski bir İngiliz sömürgesi olan ada ülkesi Mauritius, bağımsızlık karşılığı 1965 yılında Chagos Takımadaları’nı bırakmaya zorlandığını iddia ediyordu.

Mauritius 1968 yılında bağımsızlığını kazandı.

İngiltere hükümeti adaların kontrolünü aldıktan sonra tüm yerel nüfusu adalardan tahliye etmiş, ardından en büyük adalardan biri olan Diego Garcia da ABD’nin askeri üs açmasına izin vermişti.

Starmer, egemenlik meselesine ilişkin müzakereler yürütüyor.

Basına yansıyan iddialara göre; senaryolardan biri, egemenliğin Mauritius’a devri... ABD Başkanı Trump, buna karşı çıkıyor.

Diego Garcia’daki ABD-İngiliz askeri üssünün uzun vadeli (örneğin 99 ya da 100 yıl) kira anlaşmasıyla kullanılmaya devam etmesi modeli de masada...

Savaşın ayak sesleri: 2003'ten sonra ilk kez

Son 48 saat içinde ABD, bölgeye dikkat çekici ölçekte bir hava gücü sevkiyatı gerçekleştirdi. Askeri kaynaklara göre bölgeye çok sayıda savaş uçağı, erken uyarı sistemi ve destek unsuru konuşlandırıldı.

Sevk edilen hava araçları arasında 48 adet F-16, 12 adet F-22 ve 18 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca hava sahası gözetimi ve komuta-kontrol görevleri için 6 adet E-3 Sentry AWACS uçağı da bölgeye gönderildi. Operasyonel menzili artırmak amacıyla yaklaşık 40 yakıt ikmal uçağının da intikal ettiği bildirildi.

Stratejik istihbarat kapasitesini güçlendirmek için en az bir RC-135V Rivet Joint elektronik istihbarat uçağı sevk edilirken, deniz devriyesi ve denizaltı karşıtı harp görevleri için tasarlanmış 3 adet Boeing P-8A Poseidon deniz karakol uçağı da konuşlandırılan unsurlar arasında yer aldı.

Uzmanlar, bu çapta bir hava gücü yığınağının 2003’teki Irak Savaşı’ndan bu yana bölgede görülmediğine dikkat çekiyor.

