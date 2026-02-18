Yeni Şafak
Diyarbakır TOKİ kura tarihi açıklandı: 12 bin 165 konut için geri sayım

21:5518/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura tarihi netleşti. Merkez ve ilçeleri kapsayan çekiliş, 19 Şubat Perşembe günü Dicle Üniversitesi’nde yapılacak. Süreç TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak, sonuçlar ise e-Devlet ve resmi internet sitesinden duyurulacak.

TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekilişi için beklenen takvim açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Türkiye genelinde süren kura sürecinde bu hafta Diyarbakır yer alıyor. Kent merkezi ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konut için hak sahipleri 19 Şubat Perşembe günü belirlenecek.

Kura çekilişi 19 Şubat’ta yapılacak


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından organize edilen çekiliş, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak kura programı, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Böylece Diyarbakır ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden başvuru yapan vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebilecek.

Diyarbakır’daki konut dağılımı netleşti


Projede en büyük pay Diyarbakır merkez, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine ayrıldı. Bu bölgelerde toplam 10 bin konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde planlandı:


Bismil: 300 konut


Çüngüş: 47 konut


Çermik: 200 konut


Çınar: 142 konut


Dicle: 100 konut


Eğil: 126 konut


Hani: 300 konut


Hazro: 100 konut


Kulp: 200 konut


Lice: 150 konut


Projede 1+1 ve 2+1 tipindeki sosyal konutlar için hem asil hem de yedek hak sahipleri belirlenecek.


Kura sonuçları nasıl sorgulanacak?


TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.


Kura tamamlanan iller için sonuç ekranına evsahibiturkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Diyarbakır’a ilişkin kabul ve ret listeleri ise talep.toki.gov.tr adresinde yayımlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


TOKİ DİYARBAKIR RED VE KABUL LİSTESİ

Türkiye genelinde devam eden 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’daki kura çekimi, kentte ev sahibi olmayı bekleyen binlerce aile için yeni bir aşamayı temsil ediyor.

