Diyarbakır’daki konut dağılımı netleşti





Projede en büyük pay Diyarbakır merkez, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine ayrıldı. Bu bölgelerde toplam 10 bin konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde planlandı:





Bismil: 300 konut





Çüngüş: 47 konut





Çermik: 200 konut





Çınar: 142 konut





Dicle: 100 konut





Eğil: 126 konut





Hani: 300 konut





Hazro: 100 konut





Kulp: 200 konut





Lice: 150 konut





Projede 1+1 ve 2+1 tipindeki sosyal konutlar için hem asil hem de yedek hak sahipleri belirlenecek.