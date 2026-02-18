Yeni Şafak
Ramazan’da en kısa ve en uzun oruç hangi ülkede tutulacak? İşte dünyada 2026 Ramazan oruç süreleri

20:1418/02/2026, Çarşamba
Ramazan ayı bu gece yapılacak sahurla birlikte başlayacak. Dünya genelinde ise oruç süreleri ülkeden ülkeye değişiyor. Kuzey yarım kürede günlerin uzamasıyla birlikte süreler artarken, güney yarım kürede daha kısa bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’de bu yıl oruç yaklaşık 12 saat 23 dakika sürerken, bazı ülkelerde süre 15 saati aşıyor. Peki 2026 Ramazan’da en kısa ve en uzun oruç hangi ülkede tutulacak? İşte o liste.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman ilk sahur için gece kalktı. 2026 Ramazan’ında oruç süreleri ülkelerin coğrafi konumuna göre 12 ila 15 saat arasında değişiyor. Kuzey yarım kürede günlerin uzaması, özellikle Avrupa ülkelerinde daha uzun süreli oruç anlamına gelirken; güney yarım kürede daha kısa süreler dikkat çekiyor. Türkiye’de ise oruç süresi yaklaşık 12 saat 23 dakika olarak hesaplanıyor.

Ramazan’ın başında en uzun süre Yeni Zelanda’da


Ramazan’ın ilk günlerinde en uzun oruç süresi Yeni Zelanda’da ölçülüyor. Bu ülkede Müslümanlar yaklaşık 15 saat 22 dakika boyunca oruç tutuyor. Coğrafi konum ve gün uzunluğu, bu farklılığın temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Ramazan’ın son gününde süreler değişiyor


Ayın ilerleyen günlerinde tablo kısmen değişiyor. Ramazan’ın son gününde en uzun oruç süresi İzlanda’da yaklaşık 15 saat 3 dakika olarak kaydediliyor. Grönland’da ise süre 15 saati aşarak 15 saat 3 dakika seviyesine ulaşıyor. Güney Afrika’da oruç süresi 14 saat 13 dakika civarında seyrediyor.


Avrupa ve Asya’da süreler 12-13 saat bandında


Avrupa ülkelerinde oruç süreleri genel olarak 12 ila 13 saat arasında değişiyor. İspanya’da 12 saat 23 dakika, İngiltere’de 12 saat 8 dakika, Finlandiya’da ise 11 saat 53 dakika oruç tutuluyor. Asya’da Japonya’da 12 saat 27 dakika, Pakistan’da 12 saat 30 dakika, Endonezya’da ise 13 saat 28 dakika süre öne çıkıyor.


ABD’de oruç yaklaşık 12 saat 25 dakika sürerken, Suudi Arabistan’da 12 saat 42 dakika olarak hesaplanıyor. Brezilya’da 13 saat 47 dakika, Şili ve Yeni Zelanda’da ise bazı günlerde 14 ila 15 saat aralığı görülüyor.


Türkiye’de Ramazan 12 saat 23 dakika


Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç süresi ortalama 12 saat 23 dakika civarında seyrediyor. Kuzey yarım kürede yer alan Türkiye’de günlerin uzamasıyla birlikte süreler kademeli olarak artış gösterebiliyor. İslam dünyasında milyonlarca kişi, bulundukları ülkenin gün uzunluğuna göre ibadetini yerine getiriyor.


İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak ülkeler


Ramazanın başında en uzun oruç tutacak ülke

YENİ ZELANDA=15 saat 22 dakika




Ramazanın son günü en uzun oruç tutulacak ülkeler


İZLANDA =15 saat 3 dakika

GRÖNLAND=15 saat 3 dakika

GÜNEY AFRİKA=14 saat 13 dakika

BREZİLYA=13 saat 47 dakika

ENDONEZYA=13 saat 28 dakika

İSPANYA= 12 saat 23 dakika

JAPONYA= 12 saat 27 dakika

PAKİSTAN=12 saat 30 dakika

FİNLANDİYA= 11 saat 53 dakika

İNGİLTERE=12 saat 8 dakika

ABD=12 saat 25 dakika

SUUDİ ARABİSTAN=12 saat 42 dakika

TÜRKİYE =12 saat 23 dakika

GÜNEY AFRİKA=14-15 saat 

YENİ ZELANDA= 14-15 saat 

ŞİLİ =14-15


