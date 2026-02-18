Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 18 Şubat Çarşamba maç programı

Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Atletico Madrid sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Bodo Glimt , güçlü rakibi Inter’i ağırlayacak. Olympiakos ise Bayer Leverkusen karşısında avantaj arayacak. İskoçya Kupası’nda Aberdeen ile Motherwell kozlarını paylaşırken, La Liga’da Levante ile Villarreal üç puan için sahaya çıkacak. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi ve TFF 1. Lig’de de kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 18 Şubat Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

1 /9 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ - Newcastle takımları kıyasıya mücadele edecek. Atletico Madrid, Club Brugge’e konuk olacak. Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü - Erzurumspor, Manisa FK - Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Wolverhampton - Arsenal İngiltere Premier Lig’nde üç puan için kozlarını paylaşacak. İşte 18 Şubat Çarşamba maç programı.

2 /9 Bugün kimin maçı oynanacak, hangi maçlar var? 13:00 Melbourne City - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 13:00 Shanghai Port - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

3 /9 14:30 Keçiörengücü - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 14:30 Serik Bld. - Çorum FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

4 /9 15:15 Persib Bandung - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 15:15 Tampines - Cong An Ha Noi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 17:00 Vanspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

5 /9 20:00 Manisa FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:45 Karabağ - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

6 /9 21:15 Al Ahli Doha - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 21:15 Al Nassr - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 22:00 Levante - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus

7 /9 22:45 Milan - Como İtalya Serie A S Sport 2 22:45 Aberdeen - Motherwell İskoçya Kupası Sıfır TV

8 /9 23:00 Bodo Glimt - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Club Brugge - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1