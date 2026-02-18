Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 18 Şubat Çarşamba maç programı

18/02/2026, Çarşamba
Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Atletico Madrid sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Bodo Glimt , güçlü rakibi Inter’i ağırlayacak. Olympiakos ise Bayer Leverkusen karşısında avantaj arayacak. İskoçya Kupası’nda Aberdeen ile Motherwell kozlarını paylaşırken, La Liga’da Levante ile Villarreal üç puan için sahaya çıkacak. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi ve TFF 1. Lig’de de kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 18 Şubat Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ - Newcastle takımları kıyasıya mücadele edecek. Atletico Madrid, Club Brugge’e konuk olacak. Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü - Erzurumspor, Manisa FK - Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Wolverhampton - Arsenal İngiltere Premier Lig’nde üç puan için kozlarını paylaşacak. İşte 18 Şubat Çarşamba maç programı.

Bugün kimin maçı oynanacak, hangi maçlar var?

13:00 Melbourne City - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Shanghai Port - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

14:30 Keçiörengücü - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Serik Bld. - Çorum FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

15:15 Persib Bandung - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Tampines - Cong An Ha Noi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

17:00 Vanspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Manisa FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:45 Karabağ - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

21:15 Al Ahli Doha - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

21:15 Al Nassr - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:00 Levante - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus

22:45 Milan - Como İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Aberdeen - Motherwell İskoçya Kupası Sıfır TV

23:00 Bodo Glimt - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Club Brugge - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Wolverhampton - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

