İslam ülkelerinde 'hilal' ayrışması: Bazı ülkeler takvimi öne çekti, Diyanet Türkiye’de Ramazan’ın 19 Şubat’ta başlayacağını açıkladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam dünyasında hilalin görülmesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Başını Suudi Arabistan’ın çektiği körfez ülkeleri Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in yanı sıra Yemen, Lübnan, Filistin, Afganistan, Irak, Bahreyn ve Sudan’da da hilalin görüldüğü, 18 Şubat 2026 Çarşamba gününün Ramazan ayının birinci günü olduğu açıklandı.

Diyanet kafa karışıklığına son verdi

Türkiye’de de bazı oluşumlar ve din adamları sosyal medya hesaplarından 18 Şubat Çarşamba gününü Ramazan’ın ilk günü olarak ilan ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise 2026 yılı Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlayacağını açıklayarak kafa karışıklığına son verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 (2026) yılı Ramazan ayının başlangıcına dair yaptığı bilgilendirmede şer‘î ölçüler esas alınarak gerçekleştirilen astronomik hesaplamaların dikkate alındığını belirtti. Açıklamada, Ramazan hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceğinin tespit edildiği kaydedildi.

Hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğu belirtilirken, bu doğrultuda 19 Şubat 2026 Perşembe gününün Ramazan ayının birinci günü olacağı ifade edildi.

İsmailağa’dan da “Diyanet takvimi” vurgusu

Öte yandan Türkiye’nin en geniş cemaat yapılarından biri olan İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada da Ramazan hilalinin tespiti konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği takvime uyulması gerektiği belirtildi.

“Ramazân-ı Şerîf Hilâli Hakkında” başlığıyla yayımlanan duyuruda, hilalin tespiti meselesinde fıkhî ihtilafların bulunduğuna işaret edilerek, Diyanet’in yıllardır astronomi sahasında yaptığı bilimsel çalışmalarla bu konuda güvenilir bir merci olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Mahmud Efendi Hazretleri’nin de hilalin tespiti hususunda her zaman Diyanet’in belirlediği takvime göre hareket edilmesini tavsiye ettiği hatırlatıldı.

İhsan Şenocak: Diğer ülkelerin açıklamaları ayrışmaya neden olur

İlahiyatçı, araştırmacı ve yazar İhsan Şenocak da sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda Diyanet'in takvimine uyulması gerektiğini, diğer ülkelerden gelen açıklamalara göre oruç tutmanın ayrışmaya neden olacağını söyledi.





