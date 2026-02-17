Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek

Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre "içtima ile rüyet" kriterleri kullanılıyor.

"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor.

Ramazanın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.

Ramazan ayının hilali için bugün Greenwich saatiyle 12:01'de içtima, yarın 03:42'de rüyet olacak.

İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Hilal, Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek.

Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak.