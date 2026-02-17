Şifa mı, susuzluk mu? Ramazan sofralarında 'balık' ikilemi

Sağlıklı beslenmeyi önceliklendiren bir diğer kesim ise ağır ve yağlı yemekler yerine balığı tercih ettiklerini, bu sayede ertesi güne daha dinç uyandıklarını dile getiriyor. Uzmanlar da, balığın yanında tüketilen bol salatanın vücudun sıvı ihtiyacını desteklediğini hatırlatıyor.